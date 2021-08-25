نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية وما هي شروط قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 1443؛ حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة للأسر من فئات محدودي الدخل؛ وذلك بهدف مساعدتها على تحمل أعباء الحياة، وتخطي الأزمات والمواقف الحياتية الصعبة، ولا يقتصر قرض الأسرة على فئة محددة من الموظفين بل يشمل الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، كما شمل المتقاعدين وأرباب المنازل من النساء، وقد حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط التقديم على قرض الأسرة لكل الفئات السابقة على حدة، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على القرض.

رابط التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

خصص بنك التنمية الاجتماعية رابط التقديم على قرض الأسرة للأسر من فئات محدودي الدخل، وقد حدد شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية لكافة فئات الموظفين العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، كذلك وضح المستندات المطلوبة لكافة الفئات، فضلًا عن تحديد الحد الأقصى للتمويل، وقد أطلق خدمة التقديم على قرض الأسرة عبر الموقع الرسمي عبر شبكة الإنترنت، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

شروط التقديم على تمويل الأسرة

حدد بنك التسليف شروط التقديم على قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية لكافة الفئات المسموح لها الحصول على تمويل الأسرة، أهمها:

ألا يزيد عن عمر المتقدم للحصول على قرض الأسرة 70 عام، والكفيل عن 55 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 12500 ريال سعودي.

أن لا يتجاوز دخل الفرد الشهري داخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي؛ حيث أنه يتم احتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم إجمالي الراتب على عدد الأفراد داخل الأسرة.

يتم احتساب الابن كأحد أفراد الأسرة حتى سن 24 عام ولم يتزوج أو يلتحق بوظيفة، والابنة حتى تتزوج أو تلتحق بوظيفة.

يحق للمرأة الأرملة والمطلقة التقديم على قرض الأسرة .

. الحد الأعلى للتمويل 30000 ريال سعودي في حالة كان المتقدم من الفئة العمرية من 60 وحتى 65 عام.

الحد الأعلى للتمويل للفئة العمرية أعلى من 65 عام وحتى 70 عام 18000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على قرض الأسرة 1443

أطلق بنك التنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية وهي التقديم على قرض الأسرة بشكل إلكتروني عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية، لذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. الانتقال إلى تبويب التقديم الإلكتروني. العمل على تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد. التقدم بطلب الحصول على قرض الأسرة. العمل على تحديد نوع القرض والغرض منه . القيام بتحديد عدد أفراد الأسرة وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على التعهد والإقرار. النقر على حفظ الطلب. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة.

في النهاية نكون قدمنا رابط التقديم على قرض الأسرة، وشروط قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية 1443.