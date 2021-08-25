نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التقديم علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم خطوات التقديم علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية للعام الجاري 1442، حيث يتجه العديد من سكان المملكة من مستوفي شروط المنحة إلي التقدم إلكترونيا للحصول على تلك المنحة، وذلك تحت اشراف وزارة الشؤون البلدية القروية والاسكان السعودي، فقد قامت الحكومة السعودية رسميا بالإعلان عن وجود اراضي متاحة للمنح وفقا للطلبات السامية تحت اشراف وتدقيق الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية.

حيث يمكن للمواطنين بالمملكة التقديم على قطع الأراضي المجانية بكل سهولة عبر الإنترنت، وهذا دون الحاجة إلى زيارة اي مصلحة حكومية وما إلى ذلك، وهذا عبر بوابة وزارة الإسكان الإلكترونية تحت اسم “سكني”، وسنتابع معكم طريقة التقديم على منحة ارض مجانية من الديوان الملكي بكافة الخطوات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

تم اطلاق منح الاراضي المجانية من الديوان الملكي بهدف توفير الدعم لمن لا يملك سكنا، حيث يتم توفير وحدة سكنية او قطعة ارض من قبل الحكومة السعودية للمواطنين، والجدير بالذكر أن التقديم علي منحة الديوان الملكي للاراضي المجانية يتم التقديم عليها إلكترونيا بكل سهولة ويسر وسنوافيكم بتفاصيل طريقة التقديم علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي.

شروط التقديم علي منحة ارض الديوان الملكي

قامت وزارة الاسكان بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر عدد معين من الاراضي التي سيتم منحها للمواطنين دون مقابل مادي يذكر، وهذا وفق مجموعة من الشروط التي اعلنتها الحكومة السعودية رسميا، وسنتابع معكم الشروط التي وضعتها وزارة الاسكان في المملكة للحصول على منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي، وهذه الشروط كالآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام

يمكن أن تقوم الارملة والمطلقة بالتقديم علي منحة الارض المجانية إذا كانت لا تزيد عن 25 عام.

طريقة التقديم علي المنحة من الديوان الملكي

الدخول علي الرابط الرسمي لموقع وزارة الشؤون البلدية القروية والاسكان السعودي.

النقر علي سكني ثم تسجيل الدخول.

يمكنك ايضا أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال بوابة نفاذ الوطني الموحد عبر اختيار “تسجيل الدخول عبر منصة نفاذ الموحد”.

قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

النقر علي الارض المجانية.

قم برفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة بصور واضحة.

النقر علي حفظ.

الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل

ويمكن للأشخاص المقدمين على المنحة الاستعلام عنها بكل سهولة، وهذا من خلال منصة بلدي الإلكترونية، ويمكنك الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع بلدي وهذا من خلال الرابط balady.gov.sa.

في الصفحة الرئيسية للموقع اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة المنح.

في الصفحة التي ستنتقل إليها اضغط على استعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني.

اكتب رقم السجل المدني الخاص بطالب المنحة في الخانة المخصصة.

ثم اضغط على استعلام.

وتم عمل خدمة الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي بهدف توفير فرصة للشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام الذين لا يمتلكون أي عقارات أو مسكن، حيث يمكنك التقديم على تلك المنحة إلكترونيا بكل سهولة من الموقع الرسمي التابع لوزارة الإسكان السعودية وهذا في حال أن الشروط كانت منطبقة عليك، وقد تحدثنا في مقال سابق عن كيفية التسجيل في اعانة البحث عن عمل 1442، فتابعوا معنا.