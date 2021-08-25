للعاطلين والموظفين 150 ألف ريال بدون فوائد بالتقسيط لدى نفاذ تمويل العمل الحر

للعاطلين والموظفين في المملكة يستطيعون الحصول على مبلغ 150 ألف ريال سعودي تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي ويفضل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب قرض العمل الحر مع إحضار وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل التقديم على التمويل العيني أو التمويل النقدي في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً وقد أثبت التمويل نجاح وأقبال مرتفع في المملكة في المرحلة السابقة حيث يقدم برنامج منتج نفاذ للعمل الحر خدمة التدريب والتطوير للمواطن السعودي قبل الحصول على القرض ويمكن الآن الحصول علي عرض نفاذ للعمل الحر بدون فوائد بالتقسيط لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

أهم المميزات المعلنة عند طلب تمويل العمل الحر في السعودية

تمويل العمل الحر تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويمتاز التمويل الميسر بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات عبر منتج نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وهناك الكثير من المميزات التمويلية المقدمة من قرض العمل الحر بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

يمتاز الآن التمويل بأنه بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح إضافي لدى نفاذ للعمل الحر.

مبلغ التمويل يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي عبر منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية.

التمويل متاح للجميع العاطلين عن العمل أو الموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية ويمتلكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

أمتاز تمويل العمل الحر في السعودية بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات تقريباً.

تسجيل العاطلين عن العمل في التأمينات الإجتماعية بالسعودية.

يستطيع العميل فتح حساب جديد في أي بنك من البنوك السعودية بشرط موافقة بنك التنمية الاجتماعية على التمويل.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر في السعودية

يحتاج منتج نفاذ الذي يهدف إلى تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويمتاز بأنه تمويل بدون فوائد مالية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي للتمويل النقدي ويصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي للتمويل العيني ولكن لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر في السعودية كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

لابد من إحضار وثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل القيام بالتقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

يحتاج رابط منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة على أن يكون الموظف لا يزيد دخله عن 14 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

العمر المتاح عند القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل العمل الحر يبدأ من واحد عشرون عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويصل مبلغ التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية في حالة تمويل عيني مثل تمويل السيارات لدى منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية.

طريقة التقديم على تمويل العمل الحر في السعودية الآن

متاح نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة يمتاز بأنه تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون هامش ربح إضافي على مبلغ التمويل المطلوب الذي يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي في حالة طلب التمويل العيني ويصل مبلغ ستون ألف ريال سعودي في حالة طلب التمويل النقدي لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية وإليكم طريقة التقديم على تمويل العمل الحر في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل: