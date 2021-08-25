نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة الموافقة علي نقل رحالات السفر من مصر إلي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الموافقة علي نقل رحالات السفر من مصر إلي السعودية، كان هنالك العديد من التساؤلات، حول حقيقة فتح الطيران بين مصر والسعودية، وقد زفت وسائل إعلام سعودية بشرى سارة بشأن عودة الطيران السعودي مع الدول المحظورة، وأن السفر إلى السعودية للمصريين لا يتم في الوقت الحالي إلا عبر دولة ثالثة ووفق مجموعة أخرى من الإجراءات التى ترتبط بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقد أوضحت شركة مصر للطيران في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: “جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والقصيم”، كما أن الجوازات السعودية توضح طريقة الاستفادة من من خدمة تواصل عبر أبشر.

الموافقة علي نقل رحالات السفر من مصر إلي السعودية

وقد أعلنت شركة مصر للطيران، نقل رحلات السفر للمملكة العربية السعودية، إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بداية من أول سبتمبر المقبل، ثم طالبت الشركة الفئات المسموح لهم بالسفر، من وإلى المملكة العربية السعودية، مراجعة موقعها الإلكتروني لمعرفة المتطلبات، ثم أن القرار يسري على كافة المواطنين المصريين، المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية، الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية، مما تلقوا جرعتي لقاح، معتمد داخل المملكة العربية السعودية، قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة، من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة ، على أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

قيمة رسوم المخالفة للتعليمات الإجراءات الاحترازية في السعودية

أن الوافد المصري المخالف للتعليمات، الإجراءات الاحترازية الخاصة، بمدة المكث في المنزل، قد تعرض المواطن للغرامة المالية، التي قد تصل إلى 10000 ريال سعودي، والترحيل، لذا يتوجب على المواطن، إتباع كافة الإجراءات والتعليمات.

تأشيرة خروج وعودة في السعودية

أن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، المفردة من الجوزات السعودية هي عبارة عن التأشيرة، التي يمكن للشخص بالسفر لمرة واحدة فقط، ويجب على كل من يرغب بالحصول، على تأشيرة خروج وعودة في السعودية، ثم دفع رسوم التأشيرة والتي تبلغ 200 ريال سعودي، وفي حال أن رغب الشخص بالتمديد للتأشيرة، لمدة شهر إضافي فيجب عليه بدفع 100 ريال سعودي، وتتطلب عملية إصدارها تقديم مجموعة من الوثائق، ومنها جواز السفر ورخصة الإقامة، والتي يجب أن يتم التأكد من أنهما ساريا المفعول.