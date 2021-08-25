استعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة بالسعودية وخطوات معرفة استهلاك الكهرباء

استعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية . كذلك ما هي الخطوات التي من خلالها يتم معرفة استهلاك الكهرباء . ذلك بوسائل متعددة لمعرفة الاستهلاك . تلك الوسائل هي استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب . كذلك ما هي الخطوات التي من خلالها كيف أعرف فاتورة الكهرباء من رقم العداد . كما سيتم أرفاق الرابط الرسمي التابع إلي شركة الكهرباء السعودية . ذلك لكي يتم معرفة استهلاك الكهرباء داخل السعودية . والذي من خلاله أيضاً يمكن الاطلاع علي فاتورة الكهرباء وتفاصيلها الخاصة بالشهر الجديد . كذلك سيتم توضيح رقم الشركة السعودية للكهرباء لكي ما يتوفر وسيلة أخري للاستفسارات .

استعلام عن فاتورة الكهرباء من الموقع الرسمي للشركة

عن طريق الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء . ذلك من خلال وسائل متعددة علي الموقع سواء برقم الحساب أو رقم العداد . كما معرفة استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بخطوات سهله بالموقع . تلك الخطوات هي كالتالي :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع الشركة السعودية الرسمي المرفق رابطه بالمقال . كذلك يتم من خلال القائمة الرئيسية بالموقع الاطلاع علي فاتورة الكهرباء الخاصة بالشهر الجديد . كما يتم تسجيل رقم العداد أو تسجيل رقم الحساب الخاص بالمستهلك بالقائمة الخاصة بذلك . كذلك يتم تسجيل الرقم الذي يتم ظهوره علي الصفحة في خانته المخصصة للتأكد بأنك لست روبوت . تلك الخطوات بجانب الضغط علي عرض استهلاك الكهرباء لظهور صفحة جديدة تحتوي علي البيانات . ذلك بعد الخطوات السابقة تظهر صفحة تحتوي علي كافة التفاصيل المتعلقة بالاستهلاك للشهر الجديد .

ما هي الوسائل المتاحة لكي ما يتم معرفة الاستهلاك

هناك تطبيق يتم تحميله علي الهواتف لكي ما يتم معرفة قيمة الفواتير الكهربائية .

ذلك بجانب الحساب الرسمي التابع إلي شركة الكهرباء السعودية علي تويتر يتم التواصل من خلاله .

علي تويتر يتم التواصل من خلاله . كذلك الرقم الموحد الخاضع للشركة لكي ما يتم التواصل من خلاله أيضاً وهو 92001100 .

تلك الوسائل بجانب رقم الدعم الفني الخاضع للشركة لكي ما يتم استعلام عن فاتورة الكهرباء وهو 933 .

وهو 933 . كذلك يمكن لأي مستهلك تقديم أي شكوي ذلك من خلال إرسال الشكوي للبريد التابع للشركة .

كما هناك رقم موحد أيضاً لخدمة معرفة استهلاك الكهرباء وهو رقم 920000222 .

استعلام عن فاتورة الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية . ذلك يتم من خلال الخطوات التي تم توضيحها لكي ما يتم معرفة الاستهلاك . كذلك تم توضيح الوسائل المتاحة التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء للتواصل معها . كما تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بالشركة لكي ما يتم التعرف علي كافة التفاصيل .