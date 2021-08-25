نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران السعودي يفتح من جديد للقائمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطيران السعودي ، لقد أكدت وزارة الخارجية السعودية بعد أن كشفت انه سوف يتم رفع تعليق الوصول المباشر إلي المملكة. ولكن يأتي ذلك بعد موافقة السلطة المختصة لإعادة الاتصال المباشر. من الدول المحظورة والقدوم منها إلي المملكة العربية السعودية. وجاء حظر الطيران بسبب أنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عن كيفية السفر للمقيمين في المملكة عبر الطيران السعودي. كما أيضا سوف نستعرض الدول المسموح لها بالدخول إلي المملكة العربية السعودية بعد رفع الحظر عنهم .فتابعوا معي من خلال السطور التالية.

فتح الطيران السعودي للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

الكثير يبحث عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021. حيث قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بإجراءات مشددة علي أخذ الجرعات الرسمية الخاصة بفيروس كورونا قبل مغادرة المقيمين في المملكة العربية السعودية. كما شددت علي السماح لهم بالرجوع مره أخري للمملكة بشكل مباشر. حيث يطبق علي جميع الأشخاص الإجراءات الوقائية ضد الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أواخر عام 2018.

كما قامت أيضا وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. والذي يقوم بتمثيلها نائب وزير الشؤون القنصلية. حيث قامت بالسيطرة الكاملة علي جميع الخطوط الجوية السعودية الدولية التي تعود للدول التي كانت تفرض الحظر ومنها جمهورية مصر العربية ولبنان كدول عربية. وجاءت ذلك متوافقا مع منظمة الصحة العالمية. حيث يعتمد لقاحات سينوفارم وساينوفاك الصينيين المعتمدين في مصر.

الدول المسموح بدخولها السعودية 2021

من وقت رفع المملكة العربية السعودية حظر للطيران عن ثلاثة وثلاثون دولة حول العالم. حيث أصبحت الآن يمكنهم الدخول والسفر إلي المملكة دون مشاكل. ولكن شرط أن ملقحين بالقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وسط إجراءات احترازية مشددة. وهذه الدول التي تم رفع الحظر عنها فهي كالتالي: ( جمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، جزر فيرو، دولة إيران، دولة ليبريا الأفريقية، إيرلندا، غينيا، البرتغال، فرنسا، جنوب أفريقيا، سويسرا، إيطاليا، مقدونيا، أرمينيا، الجبل الأسود، نيكارجورا، هونج كونج الصينية، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، كوراكاو)

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم فتح الطيران السعودي للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. كما أستعرضنا أيضا الدول الذي تم رفع حظر الطيران عليها. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.