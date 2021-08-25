قسط 250000 ريال بدون موافقة الكفيل للسعودي والمقيم

قسط 250000 ريال دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن وأيضاً للمواطن السعودي وكذلك المقيم بالإراضي السعودية حيث توفر شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية تمويل يتميز بسرعة إتمام الإجراءات وكذلك متوفر بشروط ميسرة وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال موقع ثقفني اليوم

قسط 250000 ريال بدون كفيل لدى شركة مرابحة مرنة

صممت شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية عروض تمويلية جديدة وأيضاً متنوعة ولا تحتاج لوجود ضامن ومتوفر أيضاً متوفر لكل من السعودي والمقيم ويتميز هذا التمويل بما يلي:

يتميز قرض مرابحة مرنة بالسعودية بدفعات شهرية ميسرة من أجل أن يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

أيضاً يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بالسعودية بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 250000 ريال سعودي.

تمويل شركة مرابحة مرنة يتميز أيضاً بأن التمويل لا يشترط لوجود ضامن.

تمويل شركة مرابحة مرنة يتميز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

قرض مرابحة مرنة يمتاز بسرعة في إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.

كذلك يتيح تمويل شركة مرابحة مرنة شراء السيارة من أى توكيل أو معرض.

يتيح كذلك تمويل شركة مرابحة مرنة بأن العميل يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط ربما تصل إلى 60 شهر.

شروط تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة متاح لكل من العميل السعودي وكذلك المقيم بالسعودية ومتوفر هذا التمويل بأبسط الشروط الموضوعة من قبل شركة مرابحة مرنة وهي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم يحصل على 6000 ريال سعودي كدخل شهري وحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

تمويل مرابحة مرنة أيضاً متوفر للمتقدم السعودي وكذلك المقيم بالسعودية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن شهر واحد بالقطاع الحكومي.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم بالقطاع الخاص قد قضى مدة عمل لا تقل عن 12 شهر.

طريقة الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالسعودية

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية الحصول على التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة ثم الضغط على طلب التمويل الآن.