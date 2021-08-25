نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التمويل العقاري السكني وما هي مزايا برنامج بيتي العقاري في المقال التالي

يقوم بنك الجزيرة بتقديم مجموعة من المنتجات للعملاء في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها التمويل العقاري السكني المسمى بيتي، حيث يسعى البنك من خلال هذا المنتج لمساعده العملاء بامتلاك أحد العقارات الدوبلكس أو الفيلا أو قطعة أرض، في حين يوفر التمويل سيولة نقدية كافية لتحسين وضع العميل من خلال هذا المنتج، العقاري، حيث يتوجب دفع مبلغ كدفعة أولى لا تتجاوز 10% من إجمالي العقار، ومن مزايا البرنامج أن التمويل يقارب 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقار، وفي بعض الأحيان يبلغ المنتج ثمانية ملايين ريال سعودي على أقصى حد. ما هو التمويل العقاري السكني وما هي مزاياه الميزة الأولى أن التمويل يبلغ 8 ملايين ريال سعودي

إمكانية التمويل لشراء أرض أو مسكن

تسديد أول قسط في حالة هروب العميل بعد ستة أشهر من الحصول على المنتج

هناك إمكانية لتضامن الأقارب من الدرجة الأولى والحصول على مبلغ تمويل أكبر

يمكن لأصحاب المهن الحرة الحصول على منتج التمويل العقاري

هناك مرونة في تحويل التمويل العقاري من الجهات الأخرى

تأمين تكافل مناسب لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة العجز أو حصول الوفاة لا قدر الله

إمكانية التأمين على العقار ضد الكوارث الطبيعية طوال فترة التمويل

يبدأ معدل النسبة السنوية من 4.39 بالمئة متضمنة رسوم التقييم والتثمين العقاري والرسوم الإدارية

تبلغ الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال. ما هي المستندات اللازمة للتسجيل على المنتج العقاري “بيتي” يشترط أن يكون العقار أيا كان نوعه مكتمل البناء

يشترط أن يكون ضمن الحدود التي تقع في النطاق العمراني

أن يكون شاغر أو جاهز للسكن

يشترط أن لا يزيد عمر العقار عن 20 عام و 40 عام بنهاية التمويل. رابط التقديم على التمويل العقاري ومعايير الحصول على برنامج بيتي العقاري المتقدمون لهذا المنتج يشترط أن يكون من المواطنين السعوديين أو مجلس التعاون الخليجي ويمكن الاطلاع على باقي التفاصيل عن طريق رابط المنتج العقاري بيتي الخاص بـ مصرف الجزيرة

الخاص بـ الحد الأدنى لعمر الشخص المستفيد من المنتج الجديد 21 سنة على الأقل

الراتب الأدنى 6000 ريال سعودي

التمويل بالتضامن يجب أن يكون معاش المستفيد 5000 ريال والمتضامن 3000 ريال على الأقل

الحدود الدنيا للدخل الشهري في آخر ستة أشهر على الأقل 20,000 ريال سعودي خاص بأصحاب المهن الحرة

يشترط مزاولة العمل منذ فترة ستة أشهر على الأقل للعاملين في القطاع الخاص وثلاثة أشهر للقطاع شبه الحكومي، ولا يشترط وجود أي مدة للعاملين في القطاع الحكومي

مزاولة المهنة منذ فترة سنتين على الأقل لأصحاب المهن الحرة. الوسوم عمر شويل - جدة رابط التمويل العقاري السكني وما هي مزايا برنامج بيتي العقاري - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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