ضوابط بدء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية

حولت الظروف الصحية العالمية والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المدارس وجميع المؤسسات التعليمية في جميع دول العالم إلى مناطق مهجورة خالية من طلابها ولكن بعد تلقي اللقاح الخاص بالفيروس تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية على أنه سوف يكون العام الدراسي الجديد 1443 ھ بحضور التلاميذ ولكن مع الالتزام ببعض القواعد والضوابط حرصا على سلامة الجميع ويبدأ حضور الدارسين في مدارسهم في الرابع والعشرين من شهر جمادي الأول 1443ھ وسوف نذكر هنا أهم هذه الضوابط والتعليمات .

ضوابط العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية

دخول الدارسين مباشرة إلى الفصول دون عمل ما يسمي بطابور الصباح.

المدة الزمنية للحصة الدراسية هي خمس وأربعون دقيقة .

وجود فترة استراحة مدتها حوالي ربع ساعة علي فترات زمنية متباعدة خلال اليوم الدراسي .

متابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول وذلك من خلال لجان مختصة داخل المدرسة .

ممارسة الأنشطة التي تحقق التباعد الجسدي .

في حالة وجود إصابة أو وجود حالة اشتباه داخل الفصل يتم تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام وتطبيق الدراسة عن بعد داخل هذا الفصل .

وكذلك إذا وجدت حالات إصابة داخل المدرسة تعلق فيها الدراسة لمدة عشرة أيام وتطبق فيها الدراسة عن بعد .

التوجيهات التي أصدرتها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية

تطبيق التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة داخل المملكة العربية السعودية في الفترة المسائية وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف وتستمر حتي تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

الحضور فقط للطلاب الحاصلين علي جرعتين من اللقاح ومن لم يتلقى اللقاح يسجل متغيب عن الحصص المدرسية وذلك حتي تلقي الجرعات الخاصة باللقاح .

الوجبات الغذائية المسموح بها داخل المدارس

صرحت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية بأنه مسموح بتناول وجبة الإفطار داخل المدرسة بشرط أن تكون معدة في منزل الدارس ويجب أن تكون الوجبة محتويه على جميع العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم والتي تزيد المناعة ضد الأمراض ومنع تبادل الطعام مع الآخرين أو استخدام أدواتهم الخاصة بتناول الطعام أو الخاصة بالشرب .