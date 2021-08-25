غرامة عدم ارتداء الكمامة في السعودية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة غرامة عدم ارتداء الكمامة في السعودية، تقوم الجهات المختصة في السعودية من فترة لأخرى بوضع مجموعة جديدة من الغرامات المالية لعدد من المخالفات القانونية سواء كانت مخالفات الطريق للعامة أو السائقين أو مخالفات الالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وقد قامت هيئة الترفيه السعودية منذ مدة بسيطة بتحديد غرامات مالية جديدة لعدد 17 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد وباء فيروس كورونا.

غرامة عدم ارتداء الكمامة في السعودية

حيث قد تم تحديد غرامة عدم ارتداء الكمامة في المملكة العربية السعودية من جديد لكي تبدأ من ألف ريال سعودي وقد تصل مع بعض الأشخاص إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي في بعض الحالات الخاصة مثل إدخال الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات أو على الأقل ما يقوم بتغطية الفم والأنف إلى الأماكن العامة، ما يغرم أصحاب هذه الأماكن إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال سعودي وأدنى حد لها هو عشرة آلاف ريال سعودي.

وقد حددت هيئة الترفيه السعودية قائمة بمجموعة المخالفات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية اللازم اتباعها والعقوبة التي تقع على من يخالفها وهذا من خلال صفحة هيئة الترفيه السعودية الرسمية، كما وقد ذكرت كذلك أن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في المؤسسات أو في الفعاليات بمختلف أنواعها يعرضهم بغرامة مالية تبدأ من ألف ريال سعودي حتى مئة ألف ريال سعودي.

إرشادات الوقاية من وزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة العالمية أن التوصل للقاحات أن الحالية هو مثل الأمل الجديد لنا جميعًا، وعلينا جميعًا كأفراد ودول أخذ اللقاح في أقرب وقت، وقد تواجه بعض الدول صعوبات في أخذ اللقاح وانتشار تأثيره بسبب حالة الطوارئ بها وارتفاع عدد الإصابات والجو العام بها مثل منطقتي اليمن وسوريا، ولكن علينا الالتزام بأخذ اللقاح من أي شركة مقدمة فجميع اللقاحات المتاحة حاليًا مجربة قبل إطلاقها للسوق ولا تسبب أعراض جانبية إلا في حالات نادرة وتختفي بعد أيام بسيطة، ونتمنى الشفاء العاجل للجميع.