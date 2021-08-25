وزارة الدخلية ووزارة العدل يعلنوا عن طريقة إيقاف خدمات برقم الهوية عبر أبشر 1443

طبقا للتعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة العدل السعودية ، فى الشهور الماضية ،من قبل وزير العدل بالمملكة العربية السعودية ،معالى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،وهذه التعديلات تخص ،إيقاف الخدمات ،وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطن السعودي وفقا للقانون ،والأنظمة ، ومراعاة حقوق الإنسانية ،وذلك بأنه لا يشمل الإيقاف خدمات الحقوق الأساسية ،مثل خدمات العلاج ،و التعليم ،و العمل ،وذلك بهدف الحفاظ على أمن ،وسلامة البلاد ،وكل هذا يتم فى صورة خدمات يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي مثل موقع أبشر الرسمي ،أو وزارة الداخلية ،بالإضافة أيضا إلى المنصات الأخري الرسمية التي تخدم العديد من القطاعات ،والشؤون الحكومية ،وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن السعودي.

طريقة الاستفسار التعاميم الأمنية عبر أبشر وزارة الداخلية

أيضا نوضح كيفية معرفة إيقاف خدمة ،من عدمه بإتباع هذه الطريقة السهلة والبسيطة

الدخول على موقع ابشر الرسمي لوزارة الداخلية عن طريق خدماتي

تحديد ديوان الوزارة ،ومنها الأستعلام عن التعاميم الأمنية

ملئ جميع البيانات الخاصة، ثم البحث

وأخيرا،سوف يظهر لك إذا كان تعميم على إحدى الخدمات ،من عدمه ،مع العلم أن إيقاف الخدمات ينقسم إلى قسمين ،قسم قضائي، وهو يلزم المدعي بالتنفيذ أمام القضاء ،وأخر إداري يطبق من خلال الجهات المعنية لإيقاف الخدمات الحكومية

طريقة الاستعلام عن إيقاف خدمة من خلال وزارة العدل

وهذا القسم يخص ،الجانب القضائي، وهذا الإستعلام أيضا ،سهل جدا وبسيط ،وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من خلال الخدمات الإلكترونية خانة محاكم الإستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية ملئ جميع البيانات الخاصة ثم الضغط على بحث بعد ذلك سوف يظهر لك المعلومات وهل يوجد إيقاف خدمة لك ،أو عدمة.

قرار إلغاء إيقاف الخدمات ناجز

وقد اقتصر هذا القرار على ،إيقاف الخدمات على منع التعاملات المالية فقط ،ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي ،بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه ،لوجود حالات لا يشملها الإيقاف منها الحجز على المنزل ،أو على مهنة خاصة ،أو على وسيلة نقل ،كما أنه يوجد بعض الخطوات التي من خلالها إلغاء إيقاف الخدمات ،للأشخاص المنفذ ضدهم كالأتي :