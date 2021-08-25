راتب التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد وكيفية حساب راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية والشروط

تعد خدمة المعاشات ورواتب التقاعد للمتقاعدين وكبار السن من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد مع هيئة التضامن الإجتماعي في المملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين السعوديين من كبار السن والمتقاعدين بدون عمل، وقد تصل قيمة راتب التقاعد للمتقاعدين من القطاع الحكومي والعسكري بالسعودية إلى قيمة أكبر من القيمة الأساسية للمرتب، كما يقدموا عدة خدمات أخرى خاصة بكبار السن والمتقاعدين، منها: خدمات صحية، تموينية، وخدمات سكنية، وغيرها من الخدمات.

كيفية الإستعلام عن راتب التقاعد في المؤسسة العامة للتقاعد

يمكن لكبار السن الإستعلام عن قيمة، وشروط الحصول على راتب التقاعد الخاص بهم من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الصحية، من خلال هذه الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. قم بإختيار الخدمات الإلكترونية. اختر التعريف بالمعاش. ثم قد باختيار “ابدأ الخدمة”. قم بإدخال البيانات الخاصة بطالب المعاش: (كرقم الهوية الوطنية، واسم المستفيد، وكلمة مرور الحساب، ورمز التحقق المرئي).

وبعد هذه الخطوات ستستعرض التفاصيل حول المعاشات التأمينية الخاصة بمعاش الأفراد.

حجز موعد استلام معاشات المؤسسة العامة للمعاشات

قد تم اعلان امكانية التسجيل لصرف المعاشات التأمينية، عن طريق حجز موعد في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى مؤسسة الأفراد. تسجيل الدخول ببيانات المستفيدين. النقر على حجز الموعد. قد بإدخال البيانات المطلوبة حينئذ. قد بتحديد الموعد المناسب لك. ثم انقر على كلمة تقديم.

خدمات المؤسسة العامة للتقاعد

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات الهامة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها:

توفر المؤسسة العديد من الخدمات التموينية والإسكانية للمواطنين المستحقين.

كما تقدم أيضاً رواتب شهرية للمتقاعدين.

وتقدم الخدمات الصحية والأدوية اللازمة للمرضى من المتقاعدين.

كل ذلك وأكثر بدون مقابل نهائياً.

كيفية حساب راتب المتقاعد الشهري من خلال الانترنت