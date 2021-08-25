المساعدة المقطوعة 1443 شروط التقديم ورابط الاستعلام والأوراق المطلوبة

المساعدة المقطوعة 1443 من أهم برامج التكافل الاجتماعي التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشائها، لكي تقدم الدعم المالي للأسر السعودية محدودة الدخل، والغير قادرين على تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، كما يقدم البرنامج الدعم للمواطنين السعوديين من أصحاب العجز الجزئي أو الكلي، ووضع البرنامج بعد الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، ويقوم الضمان الاجتماعي دي عمل دراسة حالة على كل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي دعم الحكومة السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، علي شروط المساعدة المقطوعة والفئات التي تستحق الدعم، وكذلك رابط المساعدة المقطوعة الموجود علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط المساعدة المقطوعة 1443

تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المساعدات المقطوعة وهي كما يلي

لا يقل سن المتقدم عن 35 عاماً أثناء التقديم للحصول على الدعم المالي من الضمان الاجتماعي. يتم صرف الدعم المالي حسب أولوية التقديم، كما يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف. تمنح المساعدات المقطوعة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، كما يتم منحها لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة كل عام للمواطنين اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي وليس لديهم داخل إضافي. تصرف مرة كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي الذين يحصلون على دخل آخر غير المعاش الضماني. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدمين من خلال تحديد الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. تمنح للمواطن السعودي الأعزب الذي يتقاضى راتب شهري لا يزيد عن 3000 ريال سعودي. تصرف للمواطن المتزوج بحيث لا يتجاوز دخله الشهري 8,680 ريال سعودي.

الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة

تم تحديد الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة وهي كما يأتي:-

المواطنين السعوديين من كبار السن وليس لديهم دخل شهري ثابت.

الأشخاص اللذين لديهم إعاقة جزئية أو كلية.

الأرامل والمطلقات والمهجورات اللذين ليس لديهم أي دخل ثابت أو عائل.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض.

الأيتام اللذين ليس لديهم من يعولهم أو يصرف عليهم.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن يقوم المتقدم بإحضار الأوراق التي تثبت أحقيته في الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-