نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل خدمة حجز موعد لقاح فيروس كورونا 1443على تطبيق توكلنا لطلاب المتوسطة والثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل خدمة حجز موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا والدعم الفني لتطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa للمساعدة في تلقي اللقاح لطلاب المتوسطة والثانوي، وكذلك إثبات حالتك الصحية من خلال التطبيق، وأرقام نواصل تطيق توكلنا المعتمد في السعودية وذلك من منطلق حرص وزارة الصحة وحكومة السعودية في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد؛ فقد أطلق المملكة من خلال “سدايا” وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قامت بإطلاق تطبيق “توكلنا”، ومنذ انطلاق تطبيق توكلنا، فقد كان له دور متعاظم في مساعدة الحكومة السعودية فيما تبذله من جهود للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا على أراضي المملكة.

تطبيق توكلنا تسجيل حجز موعد لقاح فيروس كورنا لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

ومن الخدمات المستجدة على تطبيق توكلنا، خدمة أولوية حجز موعد الحصول على لقاح فيروس كورنا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوية، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول في وزارة التعليم السعودية، وهو التصريح الخاص بحجز موعد في المراكز الطبية المنوط بها تقديم اللقاح لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، هذا وقد تواترت الأنباء أن الفئة العمرية المستهدفة للطلاب والطالبات هي ما بين 12 عاماً و18 عاماً، ويتم الحصول على لقاح فيروس كورونا من أقرب مركز طبي خاص بتقديم اللقاح عن طريق تطبيق توكلنا.

حجز موعد تحصين الطلاب بلقاح كرونا عبر تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa قبل بدأ الدراسة

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة حجز موعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق توكلنا، هي خدمة الهدف منها تنظيم الحصول على اللقاح، وذلك بجز موعد مُسبق، تفاديا للتزاحم على المراكز الطبية في توقيت واحد، هذا وقد أكدت الحكومة السعودية أنها تهدف إلى رفع نسبة تحصين لطلاب والطالبات في وقت وجيز وفي أسرع وقت ممكن قبل بدء الدراسة والعودة للمدارس، حيث من المُقرر أن العودة للمدارس ستكون حضوريًّا منذ اليوم الأول لبدأ الدراسة.

تسجيل خدمة حجز موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا

وذلك بهدف توفير الحماية الواجبة للطلاب والطالبات، وكذلك توفير الحماية لأسر الطلاب والطالبات، حيث يسعى القائمون على أمر العملية التعليمية بالمملكة لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المجتمع السعودي، وذلك من خلال الحفاظ على صحة المجتمع التعليمي الذي يضم ملايين الطلاب والطالبات، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية بانتظام للعام الدراسي الجديد.

طريقة الحصول على خدمة حجز موعد للحصول على اللقاح لطلاب المتوسط والثانوي

أكدت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية أنها وضعت آلية معتمدة يمكن من خلالها الحصول على اللقاح من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بتنظيم عملية حجز نوعد تلقي اللقاح، وذلك حسب الخطوات التالية:

الدخول إلى خيار رابط الخدمات الصحية في تطبيق توكلنا .

. اختيار لقاح كورونا.

تحديد التابع.

اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد.

اختيار المركز المناسب.

اختيار اليوم والتوقيت.

ستصلك رسالة نصية بتفاصيل الموعد.

خطة المملكة السعودية للحد من انتشار جائحة فيروس كرونا منذ بداية الأزمة

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة السعودية وضعت خطة منذ بداية انتشار الجائحة، وذلك للحد من انتشار الجائحة، وكانت المملكة من أوائل الدول التي استخدمت اللقاح لتطعيم مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبدأت المملكة في مرحلة التحصين الأولى بتحصين الطواقم الطبية واتبع ذلك تحصين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وقبل بدأ العام الدراسي الجديد الزمت الحكومة السعودية الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي من عمر 12 وحتى 18 ألزمتهم بتلقي اللقاح للحضور للمدارس.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كيفية التسجيل غلى تطبيق توكلنا لحز موعد للحصول على لقاح فيروس كورونا المُستجد، وذلك للفئات العمرية من الطلاب والطالبات المستهدفة، وهي ما بين 12 إلى 18 عام، وتشمل جميع طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوي، كما يمكنكم التواصل مع تطبيق توكلنا من خلال أرقتم توكلنا المجانية للاستفسارات.