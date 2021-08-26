من أهم ما يبحث عنه المقيمين المصريين بالمملكة هو شروط السفر إلى مصر من السعودية للمقيمين 1443 المعلن عنها مؤخرًا. والتي عليهم الالتزام الكامل بها لضمان عودتهم إلى المملكة مرة أخرى بصحة جيدة وبشكل آمن. وقد وضعت الحكومة السعودية عددًا من الشروط الخاصة بالمقيمين الراغبين بالعودة لمصر أو العودة من مصر للسعودية والتي يجب على الجميع الالتزام الكامل بها.

شروط السفر إلى مصر من السعودية للمقيمين 1443

لابد من الالتزام الكامل بهذه الشروط على النحو الآتي:

يسري القرار على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا بمصر وحاصلين على هوية مقيم. أو الحاصلين على تأشيرة الخروج والعودة سارية الصلاحية.

لابد من تلقي جرعات اللقاح المعتمد.

أن تكون العودة بشكل مباشر من مصر إلى السعودية على خطوط طيران مباشرة.

لابد من التزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.

يجب المكوث بالمنزل لمدة سبعة أيام متتالية وعدم الخروج نهائيًا إلا عند التوجه لأماكن الفحص المعتمدة من أجل بيان الحالة الصحية السلبية لفيروس كورونا للوافدين.

يكون بناءً على نتيجة الفحص السلبية يحق للمقيم الذهاب لعمله والسماح له بدخول جميع الأماكن التي تتطلب إبراز تصريح توكلنا.

بالنسبة إلى الوافدين المخالفين للتعليمات المعمول بها والإجراءات الاحترازية يمكن أن يعرض الفرد لغرامة المالية قدرها 10 آلاف ريال الترحيل من السعودية.

لابد من ارتداء الكمامة طوال سير الرحلة.

يُسمح للوافدين بالسفر لمصر ممن يحملون شهادة لقاح COVID-19 المطبوعة والتي تحتوي على QR Code من تطبيق صحتي بمن دون الحاجة إلى حمل شهادة PCR .

المحافظة على التباعد الاجتماعي في الطائرة وترك مسافة آمنة بين الأفراد.

عدم السماح للوافدين المغادرين من مصر بشهادة PCR الصالحة والصادرة بمصر. باستخدام نفس شهادة PCR عند العودة إليها.

شروط مصر للطيران للسفر إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران عن نقل رحلات المملكة إلى مبنى الرحلات الموسمية في مطار القاهرة بداية من شهر سبتمبر القادم. وأكدت على أنها سوف تسير رحلاتها للمملكة لجدة والمدينة المنورة والدمام والرياض والقصيم. وقالت لابد من مراجعة الموقع للفئات المسموح لها بالسفر، وبينت وزارة الخارجية عن رفع تعليق القدوم المباشر للسعودية من الدول المعلق القدم منها للمقيمين.