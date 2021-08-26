بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بموافقة فورية وطارئة لدى منصة سلفةس

منصة سلفة مصرح من البنك المركزي السعودي ويخدم جميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل شخصي سريع بهامش ربح تنافسي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بمنصة سلفة الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وأصبح الآن التمويل متاح من خلال موقع منصة سلفة السعودي ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بموافقة سريعة وفورية وطارئة لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير ويقدم التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة وبجدولة مريحة لجميع العملاء بشرط توفير كافة المستندات والأوراق اللازمة للموافقة على طلب تمويل منصة سلفة في السعودية وذلك تحت إشراف ساما السعودي داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة لدى منصة سلفة السعودي

منصة سلفة الإلكتروني في المملكة يحتاج إلى توفير العديد من الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت يجب أن لا يقل عن 4 ألف ريال سعودي للحصول على أسرع تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية ويعطى تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بشروط معلنة:

يجب على كافة العملاء السعوديين يمتلكون دخل شهري ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير لدى موقع منصة سلفة الإلكتروني.

لابد من توفير فترة العمل المطلوبة وهي حوالي 3 أشهر للقطاع الحكومي وكذلك ستة أشهر للقطاع الخاص فقط للموافقة على طلب تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره من ثمانية عشر عام ويصل عمره حتى ستون عام.

أهم المميزات المعلنة عند طلب تمويل منصة سلفة السعودي