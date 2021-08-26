حقوق الزوجة المطلقة في السعودية بدون أطفال حسب القرارات الجديدة للمطلقات

حقوق الزوجة المطلقة في السعودية أقرتها المملكة حسب الشريعة الإسلامية والقانون حيث قدمت عدد من القرارات الجديدة للمطلقات التي جعلت المرأة السعودية تشعر بالانتصار وتتمتع بمزايا عديدة بعد الطلاق تضمن لها حياة كريمة هي وصغارها وأيضاً توثيق الطلاق حتى تستطيع أن تتزوج مرة أخرى ويمنع مماطلة زوجها في الطلاق كما كان يحدث في الطلاق الشفوي، وسوف نتناول حقوق الزوجة المطلقة في السعودية بعد إجراءات الطلاق في المملكة 2021 وسنتحدث من خلال موقع “ثقفني” عن قانون الأحوال الشخصية السعودي وأهم القرارات الجديدة التي تبحث عنها المطلقة لمعرفة كافة حقوقها عقب الطلاق.

حقوق الزوجة المطلقة في السعودية

أقرت وزارة العدل السعودية عدد من القرارات الجديدة للمطلقات بالمملكة ومن أهم تلك الحقوق والقرارات:

بالنسبة لأحكام الحضانة والرؤية، والزيارة تم توفير مراكز لتنفيذها من أجل توفير جو أسري، وبيئة مثالية،

من خلال التعاون مع القطاع الثالث كحل بديل عن مراكز الشرطة.

مكن القرار الذي أصدره وزير العدل السعودي”وليد الصمعاني” المطلقة من الحق في اتخاذ القرار فيما بتعلق بالحضانة لأولادها دون اللجوء لولي الأمر وذلك من خلال نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بعد التحقق من الهوية

منحت المرأة السعودية المطلقة الحق في الولاية على الصغير. مما ساعد على سهولة وسرعة مراجعة الأحوال ألمدتيه والجوزات وغيرها من المؤسسات.

تنشيط مكاتب المصالحة التي تعمل من أجل حل جميع المشاكل والقضايا الأسرية وأهمها ما يتعلق بالأم وحضانة صغارها.

ساعدت إجراءات الطلاق 2021 المطلقة بصدور حكم نفقة شهرية لها وصغارها على إمكانية حصولها على النفقة عن طريق الحجز على مرتب الزوج عند تهربه ومماطلته عن الدفع بعد أن تقاضيه حيث تعد النفقة دين عليه السداد قبل أي ديون عليه

نصت القوانين ومنحت المطلقة الحق في تزويج نفسها إذا كانت ليس لها ولي.

جرمت القرارات الجديدة العضل ومنعت إجبار الزواج بدون رغبتها.

الزمت الزوج والزوجة الحضور إلى المحكمة لتوثيق الطلاق وفسخ عقد الزواج.

حقوق الزوجة المطلقة بدون أولاد

أقر القانون عدد من حقوق المطلقة بدون أطفال حتى تستطيع الحياة بعد الطلاق دون حاجة أو احتياج وفقر:

لابد أن تحصل المطلقة على مؤخر المهر كاملاً كما هو محدد بوثيقة الزوج.

في الطلاق ألراجعي لابد أن تحصل المرأة المطلقة على المسكن والكسوة صيفا وشتاء والنفقة في فترة العدة أما إذا كان الطلاق دون رجعة (بأننا)لا يحق لها نفقة ولا مسكن ولا كسوة إلا إذا كانت حامل.

الحصول على نفقة المتعة التي تحق لها في حال الطلاق البائن أو الرجعي.

حقوق الزوجة المطلقة الحاضنة في السعودية