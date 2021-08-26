نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي ، هو قرض يسهم في المساعدة في عمليات ترميم المنازل وإعادة بناؤها حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض المختلفة التي تخدم أصحاب الدخل المحدود والمنخفض وذلك لمساعداتهم علي مواجهة ظروف المعيشة وتقديم يد العون لهم وتوفير فرص العمل لهم، وذلك من خلال دعم البنك المستمر والمتواصل للمشروعات الصغيرة بتقديم القروض لهم ولأصحاب الحرف والمهن المختلفة بدون قروض وذلك لمساعداتهم علي الاستمرار في مواصلة عملهم والمهن بأنفسهم كما يعمل البنك علي تشجيع ومشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال إدارة المحافظ المالية الخاصة من جانب البنك والعمل علي توجيهها للمستفيدين من خدماته كما يقدم البنك الكثير من المنتجات التي تخدم الأفراد والأعمال، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي وخطوات التقديم الإلكتروني للحصول عليه.

أهم شروط الحصول علي قروض بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم دائم داخل المملكة العربية السعودية.

لابد من وجود كفيل علي المواطن أو الوافد الراغب في الحصول علي القرض.

لا يمكن أن يكون المتقدم حاصل علي قرض آخر من البنك في نفس توقيت التقديم علي قرض جديد.

إذا كان المتقدم حصل علي قرض سابق من البنك وقام بتسديده يجب أن لا تقل مدة التقديم للحصول علي قرض جديد عن ثلاث سنوات وذلك منذ تسديد آخر قسط.

يتم الالتزام بسداد أقساط القرض غي مواعيدها.

يتم السداد علي أقساط شهرية ولا تزيد مدة السداد عن ستين شهرا.

يتم سداد أول قسط بعد مضي ستين يوما من تاريخ صرف القرض.

ما هي شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي

يجب على المتقدم للحصول على القرض معرفة شروط قرض الترميم من بنك التسليف وهي كالتالي:

لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاما.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول على الترميم عن سبعون عاماً ولا يزيد عمر الكفيل عن خمسة وخمسون عاماً.

مضي علي بناء المنزل مدة خمس سنوات فأكثر.

يجب أن تكون مساحة المنزل المراد ترميمه أقل من ألف متر لا أكثر من ذلك.

إذا كان المتقدم قد حصل على التمويل سابقاً يتطلب مرور ثماني سنوات من تاريخ الحصول عليه للحصول على نفس التمويل لنفس العقار.

يتم تحديد قيمة تمويل الترميم بالنسبة للمنازل المبنية من الطين لا تزيد عن ثمانية عشر ألف ريال والمنازل الشعبية ثلاثون ألف ريال والمنازل المبنية بالخرسانة المسلحة ستون ألف ريال.

أن يكون لدي المتقدم صك بملكية المنزل المراد ترميمه ويكون من سكان المنزل.

أن يكون مضت سنة كاملة علي نقل الملكية الخاصة بالمنزل وذلك في حال كانت الملكية السابقة للمنزل من صلة قرابة من الدرجة الأولي.

إذا كان المتقدم يمتلك المنزل بالشراكة مع آخرين يتوجب عليه تقديم تفويض موقع من جميع الشركاء في ملكية المنزل مع صورة صك حق الوراثة وصورة بطاقة الهوية لجميع الشركاء والورثة.

يتوجب علي المتقدم للحصول علي القرض أن يكون حاصلا علي رخصة ترميم من البلدية التابعة للمنطقة.

شروط حصول الموظف الحكومي والخاص على تمويل الترميم

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

صورة صك ملكية المنزل من الجهتين.

نموذج تسليم البريد موضحاً عليه اسم وتوقيع العميل ومتواجد عليه أيضاً اسم وتوقيع وختم موظف البريد.

أصل نموذج رقم 104 والمعبأ إلكترونياً ومطبوعاً من حساب طالب القرض وبالنسبة لموظف القطاع الخاص أصل نموذج رقم 105 والمعبأ إلكترونياً ومطبوعاً من حساب طالب القرض.

أصل رقم الآيبان البنكي على الورق وعليه ختم البنك واصل كشف بآخر ثلاث رواتب السابقة لتاريخ اعتماد النموذج الرقمي المعبأ إلكترونياً.

بالنسبة للموظف الحكومي أصل تعريف بالراتب مفصل لا يزيد تاريخ توقيعه عن ستون يوماً.

صورة من عقد التمليك للمنزل وصورة حصر حق الإرث في حال وجود ورثة.

صورة الهوية لكل من الورثة والشركاء والشهود.

أصل موافقة الصندوق العقاري على إعطاء التمويل في حال رهن المنزل.

صورة رخصة الترميم.

طريقة التقديم الإلكتروني لقرض الترميم من بنك التسليف

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط علي أيقونة النماذج ثم النماذج الجديدة لقرض الترميم.

ستظهر أمامك أهم المستندات المطلوبة والنماذج المراد طباعتها للحصول علي القرض.

بعد تجهيز جميع المستندات المطلوبة ستقوم بالدخول مرة أخرى لموقع البنك.

سوف تقوم باختيار أيقونة طلب جديد ثم اختيار القروض الاجتماعية ثم اختيار قرض الترميم.

يتوجب عليك تعبئة وإدخال البيانات الخاصة بك الظاهرة أمامك.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة ستقوم بالضغط علي علامة الصح وذلك إقرارا منك بالموافقة علي صحة بياناتك ثم اضغط على حفظ.

سيظهر لك موعد محدد للبريد قم بالضغط علي استمارة موعد البريد وذلك لإرفاقها مع جميع المستندات المطلوبة وتوجه لأقرب فرع للبريد السعودي.

تحديث اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020 أنه قد أعلن بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً عن رفع الحد الأعلى لراتب المستفيد للحصول على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم من عشرة آلاف ريال إلى اثني عشرة ألف وخمسمائة ريال سعودي (12500) وقد أعلن البنك أنه يجوز الجمع بيت تمويل الترميم أو تمويل الزواج أو تمويل الأسرة مع تمويل نفاذ العمل الحر لنفس العميل.

شروط حصول المتقاعد الحكومي على التمويل

هناك عدد من الشروط يجب توافرها وتقديمها من قبل الموظف الحكومي المتقاعد للحصول على التمويل ومنها تقديم صورة الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به ونموذج تسليم البريد يوجد عليه اسم وتوقيع وختم موظف البريد وتقديم كشف حساب لآخر ثلاث أشهر وأصل نموذج رقم 106 وصورة عقد تمليك المنزل وصورة من رخصة الترميم سارية المفعول والأصل لرقم الآيبان البنكي.

شروط حصول متقاعد التأمينات الاجتماعية على التمويل

تقديم صورة الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم نموذج تسليم البريد يوجد عليه اسم وتوقيع العميل بالإضافة إلى اسم وتوقيع وختم موظف البريد تقديم تعريف بالراتب مصدق من المؤسسة العامة للتقاعد وصورة رخصة الترميم وصورة صك المنزل من الجهتين أصل ورقم الآيبان البنكي مصدق من البنك تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ولمعرفة باقي الشروط والمستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول لموقع البنك.