شروط الحصول على الضمان الاجتماعي للموظف السعودي 1443

سوف نعرض أمامكم الآن كافة تفاصيل وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي للموظف السعودي لعام 1443 حيث وضعت وزارة التنمية والموارد البشرية بعض من التعديلات والشروط الواجب الالتزام بها من أجل حصول الموظف على معاش الضمان الاجتماعي، ومعاش الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه شهريًا للموظفين المقيمين في المملكة العربية السعودية ولكن يتم استبعاد حصول الشخص على معاش الضمان الاجتماعي في بعض الحالات وسنذكرها لكم الآن.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي للموظف

يتم منح هذا المعاش لمن يستحقه وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التنمية والموارد البشرية ومن أبرز تلك الشروط:

لابد أن يكون الموظف سعودي الجنسية وهذا شرط أساسي.

كما يشترط أن يكون الموظف لديه إقامة دائمة وسارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

كذلك يشترط أن يكون أجر الموظف أقل من الحد الأدنى للمعاش ويستثني من ذلك أصحاب الرواتب المرتفعة.

كما يتعين على المتقدم الالتزام التام بكافة المعايير الخاصة بالوزارة من حيث التعليم أو الخدمة الاجتماعية أو الصحة.

يستثنى من المعاش الموظف الذي لديه ممتلكات خاصة أو ثروة أو سجل تجاري.

لابد أن يكون الشخص مشترك في التأمينات الاجتماعية.

يستثنى من ذلك أيضًا الموظف المستفيد من البرامج الأخرى التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية.

شروط عامة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام.

كما يشترط أن يملك إقامة دائمة في الأراضي السعودية.

أن يكون سعودي الجنسية لأبوين سعوديين.

يشترط أيضًا أن يكون من أصحاب الدخل المحدود.

وثائق مهمة للحصول على الضمان الاجتماعي للموظف السعودي

على الشخص أن يقدم كافة المستندات التي تثبت هويته وجنسيته.

كما يجب أن يقدم ما يثبت أنه من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة إذا كان كذلك بالفعل.

تقديم كافة المستندات الخاصة ببيانات أفراد الأسرة كل فرد على حدى إذا كام المتقدم يرغب في الحصول على معاش عن الأسرة.

كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي للموظف السعودي؟

أولاً عليك التقديم لطلب المعاش.

على المتقدم لأول مرة إنشاء حساب شخصي وتعبئة البيانات المطلوبة مثل: