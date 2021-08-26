نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج البيع علي الخارطة عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم الشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج البيع علي الخارطة من اهم المنتجات التمويلية التي اطلقها المصرف حديثا في خلال الشعر الحالي. والذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمصرف علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك اطلق المصرف أيضا مجموعه من العروض الحديثة والمنتجات التمويلية مثل عروض تويوتا 2022 من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي سياره. كما تم الإعلان أيضا عن برنامج تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتملك سياره بكل سهوله. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح المنتج بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمميزات الخاصة بالمنتج. ومعرفه كيفيه الحصول عليه وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

منتج البيع علي الخارطة

اعلن المصرف عن منتج البيع علي الخارطة وذلك لجميع عملاء المصرف والعملاء المستفيدين من وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقارية. كما اعلن المصرف أيضا عن المميزات الخاصة بالمنتج والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

المنتج يقدم أيضا للعملاء المستفيدين من الصندوق وسكني.

هامش الربح يكون ثابت طول فتره التمويل.

فترات سهله وميسره وتصل مدتها إلي 20 سنه.

المنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الرسوم الإدارية مسترده لمشاريع مختاره.

معدل النسبة السنوي للمنتج يبدأ من 4.08%.

شروط استرداد الرسوم الإدارية

اعلن المصرف عن عده شروط عبر صفحته الرسمية والتي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي المنتج بسهوله واسترداد الرسوم. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

الأحقية لكل عميل في الاستفادة من العروض لمره واحده فقط أيا كان عدد العقود.

يجب أن يكون لدي العميل بطاقات الراجحي الائتمانية أو منخفضه الرصيد أو الحسم الشهري.

سيتم خصم الرسوم وأضافه مبلغ الاسترداد علي البطاقة في خلال 7 أيام عمل.

يجب أن تكون البطاقة مفعله وغير متأخرة في السداد.

العروض صالحه وساريه من 11 أغسطس 2021 حتي نهاية سبتمبر 2021.

كيفيه الحصول علي عقار من الراجحي موبايل

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طرق وقنوات الحصول علي المنتج وذلك عبر الذهاب إلي احد فروع المصرف. أو الاتصال علي الرقم 8001241222 وسيقوم المصرف بالتواصل معكم. أو التقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية:

دخول صفحه التقديم الإلكتروني من الموقع الرسمي مصرف الراجحي. تعبئه جميع بيانات الصفحة ويجب أن تكون صحيحه. بعد الانتهاء يجب الضغط علي إرسال اسفل الصفحة.

كما يمكن الحصول أيضا علي المنتج عبر تطبيق الراجحي موبايل بكل سهوله.