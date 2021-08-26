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عمر شويل - جدة ما هي طريقة شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي وأهم الشروط، يهتم مصرف الراجحي في تقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع العملاء حيث ازداد البحث في الفترة الأخيرة لمعرفة خطوات شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر ومعرفة أهم الشروط التي قام البنك بتحديدها وسوف نوضح لكم مميزات الاستثمار في السبائك الذهبية.

شراء سبائك الذهب بنك الراجحي

يمكنك عند شراء سبائك الذهب للاستثمار في الذهب الخالص حيث يعتبر الذهب يمكن الاحتفاظ به لوقت طويل ويمكنك حماية الاستثمار من خلال شراء سبائك الذهب المطابقة مع إحكام الشريعة الإسلامية والحفاظ عليه في حالة عدم وجود استقرار في الاقتصاد.

ينبغي عليك عند شراء سبائك الذهب من خلال بنك الراجحي إلا يقل عمر هذا المستفيد من المقيمين داخل المملكة عن 18 عام، ولابد أن يقوم بشراء سبائك الذهب أقل حد 10 جرام.

خطوات شراء سبائك الذهب من الراجحي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات شراء سبائك الذهب من بنك الراجحي من خلال بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي،

أولا يتم تسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي ثم الضغط على الخزنة ثم تقوم بتحديد تداول الذهب وكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تتضمن الاسم بعد ذلك ينبغي عليك التأكد من امتلاك حساب مصرفي.

في الخطوة التالية يتم اختيار تحويل النقاط إلى البنك ثم تقوم بتحديد جهة العمل سواء كانت حكومية أو قطاع خاص وتضيف بريدك الإلكتروني، ثم تحدد منطقة وتحدد الوقت الذي يتناسب معك للتواصل ثم تضيف رمز التحقق والضغط على كلمة إرسال.

مميزات الاستثمار في السبائك الذهبية

يمكنك استثمار أموال في شراء السبائك الذهبية لأنها تساعد على تقليل مخاطر البيع في حالة تراجع أسعار الذهب، بجانب أنه لا يوجد عليه ضرائب أو مصنعية يمكن تصنيع وتشكيل سبائك الذهب لصناعو المجوهرات أو يمكن بيعها بأسعار عالية وبالتالي يمكنك الاستثمار والربح.