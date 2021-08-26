نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الدراسة عن بعد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تكشف عن بداية العام الدراسي الجديد، قد أوضحت المتحدثه الرسمية التابعة لوزارة التعليم لشؤون التعليم العام ابتسام الشهري عن نظام بدأ العام الدراسي الجديد داخل المملكة السعودية وتحديد الفئات التي سوف يتم تحديدها لدراسة الطلاب عن بعد، حيث أكدت أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سوف يحصلون على جرعتين من لقاح كورونا وبالتالي يتم السماح لهم بالعودة إلى المدرسة حضوريا بداء من اليوم الأول مع بداية العام الدراسي الجديد.

آلية الدراسة عن بعد

قد أوضحت أن طلاب المرحلة الابتدائية دون 12 عام سوف يتمكنوا من الالتحاق بالصف الأول أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح أو الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم أخذ هذا اللقاح، وبالتالي سوف يتم استمرار التعليم عن بعد من خلال منصة مدرسة التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية، وبالتالي طلاب رياض الأطفال سوف تبدأ الدراسة عن بعد من خلال منصة روضتي لكي يتمكنوا من الحصول على المناعة المجتمعيه بدا من 30 أكتوبر المقبل.

بدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي في التخصصات الصحية

أكدت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بدأ استقبال طلبات الابتعاث الخارجي الخاص بجميع درجات الماجستير والبكالوريوس، وتشمل أيضا التخصص في الطب البشري والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض والأسنان، وبالتالي أكدت الوزارة أنها قامت بتحديد الأولوية لطب الطوارئ والعناية المركزة والتغذية وتشمل جراحة الأطفال والأذن والحنجرة وجراحة التجميل العظام وتمريض العناية المركزة والأمراض الجلدية وجراحة العيون، كما أنها تتضمن طب القدم الأطراف الصناعية والعلاج التنفسي الوظيفي والطب النووي .

كما أنها قامت بتحديد بعض الشروط الهامة في برنامج الابتعاث الخارجي وهو أن يكون سعودي الجنسية مع كافة الشهادات التي تم تحديدها في جميع المراحل الدراسية مع وجود السجل الأكاديمي الذي تم اعتماده من الجهة الصادرة منها ولديه الوثيقة.