الخطة الزمنية للعام الدراسي 1443 القادم

الخطة الزمنية للعام الدراسي 1443، بالتزامن مع اقتراب موعد الدراسة في السعودية رغب الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور في معرفة الخطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي القادم الذي على وشك أن يبدء مع نهاية هذا الشهر شهر أغسطس، فبعد قرار حضور الطلاب في المدارس ونظام التعليم الجديد الذي من المقرر تطبيقه مع بداية هذا العام وهو نظام ثلاثة فصول دراسية، هناك رغبة كبيرة في معرفة كيفية سير العملية التعليمية طوال هذا العام بتقسيم العام الدراسي على 3 فصول دراسية.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم خطة زمنية من أجل بدء العام الدراسي الجديد تختلف عن الأعوام السابقة، لتتفق مع نظام 3 فصول دراسية موضحاً أيام الإجازات في الثلاثة فصول وهي:

بداية الفصل الدراسي الأول في 21 محرم. إجازة اليوم الوطني في 15 صفر وتنتهي في 16 صفر. أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في 11 ربيع الأول وتنتهي في 12 ربيع الأول. ثاني إجازة نهاية أسبوع في 29 ربيع الأول. إجازة الفصل الأول لهذا العام في 20 ربيع الثاني. العودة للفصل الثاني في 1 جمادي الأولى. أول إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا الفصل في 15 جمادي الأولى. إجازة نصف العام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني في 3 جمادي الأخرى وتنتهي بعد عشرة أيام. ثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة في 1 رجب تنتهي في 2 رجب. ثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة في 22 رجب تنتهي في 23 رجب. إجازة الفصل الدراسي الثاني في 7 شعبان. عودة الفصل الدراسي الثالث لهذا العام في 17 شعبان. إجازة عيد الفطر للطلاب في 24 رمضان والعودة بيوم 7 شوال. أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في 24 شوال وتنتهي في 25 شوال. ثاني إجازة نهاية أسبوع مطولة في 16 ذو القعدة وينتهي في 17 ذو القعدة. إجازة نهاية العام الدراسي في تاريخ 1 ذو الحجة.

إجازات العام الدراسي الجديد

تم وضع عدد كبير من الإجازات على مدار العام الدراسي الجديد والذي مدته 183 يومًا، حيث أن أيام الإجازات الكلية هو 69 يومًا وبدون إجازات نهاية الأسبوع فإن مدتها هي 38 يومًا تقريبًا ليكون عدد الإجازات ككل هو 12 إجازة على مدار العام الدراسي.