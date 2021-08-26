مواعيد صرف حساب المواطن الشهرية 1443

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عمر شويل - جدة مواعيد صرف حساب المواطن الشهرية في السعودية تكون خلال الأيام الأولى من الشهر الميلادي، وفي الغالب تكون يوم 10 من الشهر. حيث تقرر صرف دفعة 46 لدفعة سبتمبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط بوابة حساب مواطن

يعتبر برنامج حساب مواطن من البرامج التي قامت بها السعودية حتى تدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك لمساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. وكان ذلك منذ فقد الكثير من المواطنين لأعمالهم خلال جائحة كورونا.

كما يمكن للمواطن أن يقوم بالاستعلام عن مواعيد صرف حساب المواطن الشهرية في السعودية، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن. حيث يتمكن من الاستعلام عن الدفعات المستحقة له، بالإضافة إلى التعرف على أحقيته في الحصول على دفعات الدعم.

والجدير بالذكر، أن الموقع الرسمي يمكن من خلاله إنشاء حساب جديد، وذلك حتى يتمكن المواطن من الحصول على الدفعات القادمة إذا كان له أحقية بها.

تسجيل الدخول على حساب مواطن

يقوم المواطن بالقيام بالخطوات التالية حتى يتمكن من إنشاء حساب جديد:

يتعين على المواطن الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

بعد ذلك، يتعين عليه أن يقوم بكتابة الإسم ورقم الهوية الخاصة به.

يتم بعد ذلك كتابة باقي البيانات، على سبيل المثال الراتب الشهري والبريد الإلكتروني، ورقم الحساب البنكي.

ثم يتم إدخال الرمز التأكيدي الذي يتم إرساله على الهاتف الجوال.

وفي النهاية، يتم الموافقة على الشروط والأحكام، وبهذا يكون المواطن قد إنتهى من تسجيل الدخول.

يمكن متابعة الحساب حتى يتم التعرف على مواعيد صرف الدفعات الشهرية الخاصة به.

مواعيد صرف حساب المواطن الشهرية في السعودية

تعمل المملكة العربية السعودية دائماً على توفير عدد من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى دعم المواطن السعودي محدودي الدخل. حيث تقرر الحكومة صرف الدعم الشهري من خلال هذا البرنامج يوم 10 من الشهر الميلادي.

كما ينبغي التأكيد على أن المواطن الحاصل على الدعم يجب أن يكون مواطناً سعودياً، لا يتلقى الدعم من جهات أخرى خاصة أو حكومية. كما يتمكن المواطن من إضافة بعض أفراد الأسرة، أو تعديل البيانات وذلك من خلال الدخول على الحساب وتحديث البيانات.