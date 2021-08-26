نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم توكلنا المجاني وكيفية التسجيل وتعريف الهاتف في المقال التالي
قد يواجه مستخدمو تطبيق Tawakkalna في المملكة العربية السعودية مشكلات مختلفة، فيما يمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر رقم توكلنا المجاني من أي مكان في المملكة، للحصول على الحل المناسب، والدخول إلى الحساب بكل سهولة وإنجاز الخدمات، سيما أنّ هذا التطبيق يمكن الاستفادة منه في مجالي الصحة والتعليم، إذ يُمكن حجز موعد الحصول على لقاح كورونا، أو الحصول عن طريقه على بيانات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد.
رقم توكلنا المجاني
ويمكن الاتصال على رقم توكلنا المجاني والتواصل مع ممثلي خدمة العملاء من أي مكان في المملكة، وذلك على النحو التالي:
- الرقم الموحد 8001289999 للاتصال والاستفسار عن أي معلومات أو تقديم شكاوى.
- كما يُمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
- أو التواصل من خلال حساب تطبيق توكلنا عبر موقع تويتر: @TawakkalnaApp
التسجيل في تطبيق توكلنا
فيما يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني للاستفادة من الخدمات العديدة التي يوفرها في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك على النحو التالي:
- فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي.
- النقر على تسجيل جديد.
- اختيار مواطن/مقيم.
- إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- إدخَال تاريخ الميلاد.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على التالي.
- تعيين كلمة السر.
- تأكيد كلمة السر.
- تحديد محل السكن على الخريطة.
- الإجابة عن أسئلة الاستبيان الصحي في التطبيق.
- تحديد التابعين والمكفولين في حالة وجودهم.
- النقر على ابدأ.
تعريف رقم الهاتف في توكلنا دون أبشر
وللتّسجيل في تطبيق توكلنا بكل سهولة، لا بد من تعريف رقم الجوّال في التطبيق، ويجري ذلك عن طريق اتّباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- النقر على أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم.
- إدخال كلمة السر.
- النقر على تسجيل الدخول.
- كتابة رمز التحقق المرسل في رسالة نصّية.
- النقر على خدماتي.
- اختيار الخدمات العامة.
- النقر على تعريف رقم الهاتف.
- النقر على التالي.
- إدخال رقم الهوية.
- إدخال نوع التقويم، هجري أو ميلادي.
- إدخَال تاريخ الميلاد.
- إدخال رقم الهاتف الجوال.
- النقر على التالي.
- إدخال رمز التحقق المرسل في رسالة نصّية.
- ظهور رسالة تفيد بنجاح تفعيل رقم الهاتف.
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