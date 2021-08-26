شروط التسجيل في طاقات للعمل ورابط وخطوات التسجل ببوابة طاقات

شروط التسجيل في طاقات للعمل وخطوات التسجيل عبر بوابة طاقات، إن بوابة طاقات تمنح أي مواطن في المملكة العديد من الوظائف، كما أن تلك البوابة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري مثل تدريب المواطنين للعمل، فإن طاقات تشجع كل مواطن في المملكة للدخول في سوق العمل، كما أن المواطنين الشباب المقيمين بالمملكة يستفيدوا من بوابة طاقات كثيراً، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني شروط وخطوات التسجيل للحصول علي فرصة عمل مناسبة، فإننا سنعرض لكافة المواطنين رابط الدخول للإنشاء حساب علي بوابة طاقات الوطنية للبحث عن عمل، كما أن أصحاب الأعمال يمكنهم أيضا الاستفادة من البوابة.

شروط التسجيل في طاقات للعمل

أن أي موطن يبحث عن عمل في المملكة عليه أن يقوم بالتسجيل في بوابة طاقات، وليتمكن من التسجيل في بوابة العمل الوطنية طاقات لابد من توافر الشروط فيه، فإن متطلبات التسجيل تكون كالأتي:

أن يحمل كل مواطن يبحث عن العمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل يقيم داخل المملكة، كما أكد المسئولين علي ضرورة أن تكون فترة إقامته في آخر عام قبل الدخول للتسجيل لا تقل عن 10 شهور.

لابد من أن يكون عمر المواطن المتقدم للتسجيل يبدأ من 20 عام ولا يزيد عن 35 عام.

أن يكون متفرغ أثناء فترة التسجيل لا يجب أن يكون بالتعليم أو ملتحق بأي تدريب.

يجب ألا يكون المواطن مستفيد من أي خدمات دعم مقدمة للمواطنين مثل المعاش التقاعدي.

ألا يكون المواطن من المستفيدين من امتلاك أي نشاط تجاري أو صناعي في المملكة.

لابد من أن يكون المستفيد لا يأخذ مبلغ تعويضي للانقطاع عن عمله كدعم للمواطن.

رابط إنشاء حساب في طاقات