نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في طاقات للعمل ورابط وخطوات التسجل ببوابة طاقات في المقال التالي
شروط التسجيل في طاقات للعمل وخطوات التسجيل عبر بوابة طاقات، إن بوابة طاقات تمنح أي مواطن في المملكة العديد من الوظائف، كما أن تلك البوابة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري مثل تدريب المواطنين للعمل، فإن طاقات تشجع كل مواطن في المملكة للدخول في سوق العمل، كما أن المواطنين الشباب المقيمين بالمملكة يستفيدوا من بوابة طاقات كثيراً، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني شروط وخطوات التسجيل للحصول علي فرصة عمل مناسبة، فإننا سنعرض لكافة المواطنين رابط الدخول للإنشاء حساب علي بوابة طاقات الوطنية للبحث عن عمل، كما أن أصحاب الأعمال يمكنهم أيضا الاستفادة من البوابة.
شروط التسجيل في طاقات للعمل
أن أي موطن يبحث عن عمل في المملكة عليه أن يقوم بالتسجيل في بوابة طاقات، وليتمكن من التسجيل في بوابة العمل الوطنية طاقات لابد من توافر الشروط فيه، فإن متطلبات التسجيل تكون كالأتي:
- أن يحمل كل مواطن يبحث عن العمل الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل يقيم داخل المملكة، كما أكد المسئولين علي ضرورة أن تكون فترة إقامته في آخر عام قبل الدخول للتسجيل لا تقل عن 10 شهور.
- لابد من أن يكون عمر المواطن المتقدم للتسجيل يبدأ من 20 عام ولا يزيد عن 35 عام.
- أن يكون متفرغ أثناء فترة التسجيل لا يجب أن يكون بالتعليم أو ملتحق بأي تدريب.
- يجب ألا يكون المواطن مستفيد من أي خدمات دعم مقدمة للمواطنين مثل المعاش التقاعدي.
- ألا يكون المواطن من المستفيدين من امتلاك أي نشاط تجاري أو صناعي في المملكة.
- لابد من أن يكون المستفيد لا يأخذ مبلغ تعويضي للانقطاع عن عمله كدعم للمواطن.
رابط إنشاء حساب في طاقات
- يقوم المواطن المتقدم بالدخول علي رابط خدمة إنشاء حساب ببوابة طاقات الإلكترونية.
- يختار المواطن أيقونة التسجيل كباحث عن وظيفة.
- يطلب الموقع إدخال بياناته ورقم الهوية.
- يدخل المواطن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمواطن، كما يتطلب كتابة البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
- يقوم المواطنين بإرسال رقم تحقق علي الهاتف ورابط تفعيل علي البريد.
- بعد التأكد من صحة وتفعيل الرابط تتم عملية التسجيل بنجاح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التسجيل في طاقات للعمل ورابط وخطوات التسجل ببوابة طاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.