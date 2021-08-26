رابط تمويل منصة سلفة الشخصي السريع الطارئ بدون تحويل الراتب أو كفيل

تمويل منصة سلفة الشخصي ، هو أسرع تمويل يقدم في المملكة العربية السعودية بدون تحويل الراتب، أو وجود كفيل في أقل من 15 دقيقة، أثناء حدوث أي ظرف طارئ، أو مشكلة مادية مفاجئة يتعرض لها أي مواطن سعودي، والمنصة تستخدم أحدث التقنيات الحديثة للحصول على التمويل الشخصي في أسرع وقت، ويستطيع أي شخص أن يحصل على قرض منصة سلفة من أي مكان بالمملكة سواء كان موجود في المنزل أو المكتب أو في أي مكان آخر داخل المملكة، والتمويل يمكن استخدامه في تسديد الديون، أو تسديد مصاريف الدراسة للأبناء، أو تصليح السيارة، أو ترميم المنزل، أو في أي غرض طارئ يتعرض له أي شخص، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمنصة مصرح لها بالعمل من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط قروض منصة سلفة الإلكترونية.

رابط تمويل منصة سلفة الإلكترونية وخطوات التسجيل

هناك بعض الخطوات الصحيحة التي يجب علينا إتباعها للحصول على قروض منصة سلفة وهى كما يلي:-

الدخول على رابط منصة سلفة لإنشاء حساب جديد. القيام بتسجيل رقم الهوية المكون من 10 أرقام. تسجيل المتقدم رقم الهاتف الشخصي. تسجيل البريد الإلكتروني. إدخال الرقم السري والتي يجب ألا تقل عن 6 خانات، كما تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام إنجليزية، كما يجب ألا تحتوي على أي معلومات شخصية. إقرار العميل بالمعلومات المدخلة. قبول الأحكام والشروط.

مزايا التمويل الشخصي

هناك العديد من مزايا تمويل منصة سلفة وهى كما يأتي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة تسديد التمويل الشخصي سهلة ومجدولة حسب ظروف العميل المادية والتزاماته الشهرية.

هامش ربح المنصة تنافسي.

يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل البنكي سريعاً وفوراً.

شروط تمويل منصة سلفة

هناك بعض الشروط التي وضعتها المنصة للحصول على التمويل الشخصي سريعاً وهى كما يأتي:-