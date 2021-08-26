100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وإيداع خلال 24 ساعة

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عمر شويل - جدة 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالمملكة العربية السعودية وأيضاً إيداع فوري خلال 24 ساعة حيث متوفر الان لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة وهي إحدى الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي بالمملكة والتى تسعى إلى تقديم منتجات تمويلية تنافسية تتوافر بها عدد من المزايا التي تتوافق مع احتياجات العملاء المختلفة فالتمويل الشخصي الآن لدى شركة التيسير لا يشترط وجود كفيل وأيضاً لا يحتاج تحويل الراتب.

100 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة التيسير

توفر الآن شركة التيسير للتمويل بالسعودية عرض تمويلي جديد حيث توفر تمويل شخصي سريع وأيضاً لايشترط لوجود كفيل وكذلك لا يشترط تحويل الراتب ويتميز تلك التمويل الشخصي بالمزايا التالية:

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بأنه متوافق مع جميع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

القرض الشخصي من شركة التيسير للتمويل يتميز بأن قيمة التمويل ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير للتمويل بإمكانية السداد المبكر في أى وقت.

أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كذلك متوفر تمويل شركة التيسير بدون تحويل الراتب.

أيضاً يتم إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة.

ويتميز أيضاً تمويل التيسير بأنه يمكن الحصول على التمويل من خلال الإنترنت.

شروط تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

القرض الشخصي السريع والذى يتميز أيضاً بإيداع سريع وفوري خلال 24 ساعة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم شروط شركة التيسير للتمويل:

21 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل

ويشترط أيضاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يشترط ألا تقل مدة عمل المتقدم عن 6 أشهر من أجل الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل.

وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

طريقة الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل وثم الضغط على طلب التمويل الشخصي لدى الشركة.