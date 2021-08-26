رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa، حيث يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد، خاصةً وأن التسجيل معلقًا منذ فترة طويلة، ويعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم الوطنية، التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر التي تحملت أعباء إضافية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في الفترات الأخيرة، ويعد الهدف الأساسي من دعم حساب المواطن هو إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا؛ بحيث يقل الهدر وترفع كفاءة الاستهلاك.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

أصدر برنامج حساب المواطن خدمة إلكترونية للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في حساب المواطن، وهي خدمة التسجيل الإلكتروني عبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 ca.gov.sa، حيث يقوم المواطن بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، وتتبع الخطوات حتى ينتهي من تسجيل جديد حساب المواطن، ولكن لم يعلن برنامج حساب المواطن حتى الآن عن موعد فتح التسجيل في حساب المواطن للعام الجديد 1443، وقد أشار أنه يتم تعديل ضوابط دعم حساب المواطن باستمرار، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عند فتح التسجيل.

طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1443

عند الإعلان عن فتح تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 بشكل رسمي يستطيع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية التسجيل في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على خيار تسجيل جديد حساب المواطن. القيام بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. تسجيل دخول حساب المواطن من خلال تسجيل كود المرسل عبر رقم الجوال. العمل على تعيين كلمة مرور جديدة وتأكيدها. الانتقال إلى صفحة البيانات الأساسية. القيام بتسجيل بيانات العنوان الوطني والدخل والتابعين والحساب البنكي والعقارات. الإقرار بصحة ودقة البيانات المسجلة. النقر على أيقونة تقديم طلب تسجيل جديد حساب المواطن. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة في الوقت الذي يحدده برنامج حساب المواطن.

شروط الأهلية واستحقاق حساب المواطن

يتطلب تسجيل جديد حساب المواطن 1443 تطابق شروط الأهلية، وتوافرها كاملةً في المواطنين الراغبين في التسجيل في حساب المواطن، لذلك تتمثل شروط حساب المواطن في الآتي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ولكن مع استثناء حاملي بطاقات التنقل، وابن وابنة المواطنة وزوجة المواطن السعودي.

أن يكون من المقيمين بشكل دائم داخل السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد المانع لصرف دعم حساب المواطن.

ألا يكون المواطن متواجد في أحد دور الإيواء والرعاية.

أن تتطابق البيانات المسجلة في برنامج حساب المواطن متطابقة مع قاعدة البيانات في الوزارة.

في النهاية نكون قدمنا رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن ca.gov.sa.