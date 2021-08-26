نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل طالب مستجد 1443 فيديو خطوات دخول منصة مدرستي التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل طالب مستجد 1443 ، ما زلنا نواصل معكم تقديم سلسلة متكاملة عن منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم خدمات إلكترونية عديدة من أهمها الحصص الدراسية والدروس التعليمية للطلاب والطالبات تزامناً مع تفشي وباء كورونا المستجد، وضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها المملكة متمثلة في وزارة التعليم السعودية للحد من انتشار هذا الوباء، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الآن عن رابط منصة مدرستي تسجيل طالب مستجد 1443 ، كما يرغب البعض معرفة كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وهذا ما نسلط عليه الضوء في هذا المقال.

منصة مدرستي تسجيل طالب مستجد

تزامناً مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية، أوضحت منصة مدرستي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت إتاحة تسجيل طالب جديد 1443 ، وذلك لضمان سير العملية التعليمية وقدرة الطالب على تحصيل الدروس المدرسية ومعرفة الحصص المدرسية المقررة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي الجديد.

كما تعمل منصة مدرستي على توفير كامل الإمكانيات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً في مزامنة كافة البرامج التعليمية، كما تخدم المنصة كافة المعلمين والمعلمات ممن سيؤدون دورهم في التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية، وخلال الخطوات التي سنوضحها لكم الآن يُمكنكم التعرف على كيفية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1443.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي طالب جديد 1443

نرفق بين أيديكم الآن كتابياً وبالفيديو التوضيحي وبعض من الصور التي ستشرح وتبسط لكم الخطوات السهلة والبسيطة لإتمام عملية تسجيل طالب مستجد في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد في السعودية 1443، والتي تتمثل في:

الدخول على موقع منصة مدرستي وذلك من خلال محرك البحث الشهير جوجل. اختيار أيقونة العودة إلى المدارس- ثم تسجيل جديد. كتابة رقم السجل المدني أو رقم الإقامة الخاص بالطالب أو الطالبة وجوال ولى الأمر وستصل رسالة نصية. إدخال رقم التحقق المستلم على الجوال المسجل لولي الأمر ستصل رسالة باسم المستخدم وكلمة المرور للطالب الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور على منصة مدرستي

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم طريقة دخول منصة مدرستي تسجيل طالب مستجد 1443 ، وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار فيما يخص منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية.