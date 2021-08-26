كيفية استخدام نظام السداد أون لاين والرقم المجاني لشركة اليسر

توفر لك شركة اليسر عدة تمويلات متنوعة وميسرة للجميع، فهي توفر لك تمويل إجارة السيارات، وتمويل المرابحة، وتمويل التورق، وتمويل للسلع الاستهلاكية، والتمويل الأصغر، وبأقل الشروط والمستندات يمكن أن تقوم بتقديم طلب تمويل، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومتاح للمقيمين أيضا والسعوديين، والمتقاعدين، والتمويل بأطول فترة سداد، وهناك بعض المميزات الجيدة والفعالة في عروض التمويل، كما أن لتقديم راحة أفضل للعملاء، قد وفرت شركة اليسر وسيلة للسداد أون لاين ولا داعي للذهاب إلى مقر الشركة لسداد الأقساط الشهرية.

مزايا السداد أون لاين

يوفر لك نظام السداد أون لاين من خلال شركة اليسر سرعة في دفع الأقساط الشهرية، 300 ألف ريال بدون كفيل وأطول فترة سداد للمواطنين والمقيمين، ولا الانتظار لفترات طويلة أو التأخر في السداد، كما أنه متاح لك أن تقوم بالسداد طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت، وليس هذا وحسب بل ستتمكن من الحفاظ على أموالك ولا داعي للخوف أو القلق، فمن منزلك سوف تقوم بضغطة زر، كما يمكنك أن تقوم بالدفع الجزئي لأقساطك الشهرية، حيث ستتمكن من دفع القسط على مراحل طوال الشهر حتى تقم بالسداد، والمحافظة على سجلك الائتماني نظيف، وليس هناك حاجة لفتح حساب في البنك، قرض للموظفات وربات المنزل بمبلغ يبدأ من 18 ألف ريال بدون فوائد أو رسوم، فقط من خلال رقم سداد شركة اليسر ستحصل على فرصة للدفع أون لاين والسداد مبكراً، وأيضا لن تقم بتأخير مواعيدك الهامة للذهاب لدفع القسط الشهري.

طريقة السداد أون لاين لشركة اليسر

بأقل وقت وتوفير في الجهد سوف تقم بالسداد أون لاين، من خلال برنامج السداد الذي قامت شركة اليسر بتوفيره للعملاء، سوف تقم بالاتصال على الرقم المجاني لشركة اليسر 8001160711 لتحصل على رقم الحساب الخاص بك في برنامج السداد أون لاين، ثم تختار الدفع عن طريق المصرف الإلكتروني، أو موقع البنك، الصراف الإلي، ثم الدخول على قائمة السداد للخدمات العامة، سوف تقم باختيار شركة اليسر للإجارة والتمويل والرمز 024، ثم إدخال رقم الحساب الخاص بك، دفع المبلغ المستحق شهريا، أو جزء منه، واستكمال الطلب، وعبر الجوال سوف يتم إرسال رمز التأكيد، وسوف تصلك رسالة لتأكيد عملية السداد أون لاين.