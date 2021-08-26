ماهو تمويل دينار الشخصي لأصحاب المهن وما هي مزايا وشروط المنتج التمويل الشخصي

يعمل مصرف الجزيرة في السعودية على تقديم تمويل دينار الشخصي للمهنيين بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات التمويلية التي تشمل الموظفين وموظفي البنوك، بالإضافة إلى منتجات عقارية ومنتجات خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل بنك الجزيرة على تحديد شروط و مزايا التمويل الشخصي بالإضافة إلى رقم التواصل للحصول على المنتج، ورابط التقديم عن طريق البوابة الرسمية للبنك، بعد إدراج المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعميل، وإرسال الطلب للجهات المعنية من أجل دراسة طلب العميل ومن ثم إرسال الرد عبر رقم الجوال أو عبر البريد الخهاص بالعميل.

ما هو تمويل دينار الشخصي للمهنيين وما هي المزايا التي تترافق معه

أولا التمويل الشخصي يبلغ 500,000 ريال سعودي بحد أقصى

يبلغ 500,000 ريال سعودي بحد أقصى معدل النسبة السنوية يبدأ من 7.66 بالمئة متضمنا الرسوم الإدارية

يتم اعتماد الرسوم بضريبة القيمة المضافة VAT 15%

تمويل شخصي بناء على مصادر دخل الأعمال

بناء على مصادر دخل الأعمال المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ما هي شروط تمويل دينار للمهنيين في السعودية

السجل الائتماني الجيد

سن العميل يتراوح ما بين 30 إلى 60 سنة

لا يقل صافي الدخل الشهري عن 15.000 ريال

مزاولة النشاط لمدة سنتين على الأقل.

ما هي الوثائق اللازمة لطلب تمويل بنك الجزيرة في السعودية

صورة عن هوية الشخص المتقدم

قوائم مالية لآخر 24 شهر ويستثنى من ذلك الأطباء المنتسبين لعيادات طبية أو مجمعات طبية

كشف حساب صادر عن البنك الآخر لآخر سنة

ترخيص المنشأة

توفير رخصه مزاوله المهنة.

كيف يمكن الاشتراك بتمويل مصرف الجزيرة للمهنيين

يمكن التقديم إلكترونيا عبر بوابة بنك الجزيرة للتمويل الشخصي ومن ثم وضع المعلومات الشخصية والمالية الآتية:

أولا إدخال الاسم الكامل

اكتب اسم المدينة والبريد الإلكتروني

حدد الدخل الشهري مع خصم جميع الالتزامات المالية المترتبة عليك

كتابه رقم الهاتف وتحديد الحالة الوظيفية إن كنت موظف أو رب عمل

كتابة الملاحظات التي تريد إرسالها مع طلب التمويل الشخصي إن أردت ذلك

إن أردت ذلك اضغط على أنا لست روبوت وانقر علي مربع الإرسال.

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