نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد منصة مدرستي و خطوات تحويل المنصة إلى تطبيق من خلال مايكروسوفت ايدج في المقال التالي
تسجيل طالب جديد منصة مدرستي، يمكن لجميع أولياء الأمور أن يقوموا بخطوات تسجيل زويهم بكل سهولة داخل منصة مدرستي 1443، ومن خلال تطبيق مدرستي والذي أتاح أمكانية التسجيل بطريقه بسيطه ولكن هذا لا يتم من خلال حسابك داخل المنصة ذاتها، ومنصة مدرستي تسجيل طالب جديد تعتبر من اهم الخطوات التي يتم البحث عنها في هذه الفترة حيث جميع الطلاب تتم دراستها عن طريق منظومة التعليم عن بعد تسجيل دخول، ويمكن أيضا تسجيل طفلك في سن الروضة على منصة روضتي، ومن اجل اقتراب الفصل الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية نعرض لكم من خلال هذه المقالة خطوات تسجيل طالب جديد منصة مدرستي 1443 من خلال المنصة الرسمية، وتقوم وزارة التربية والتعليم السعودية بتوفير هذه المنصة لأولياء الأمور والطلاب.
تسجيل طالب جديد منصة مدرستي
من المعروف أن منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب من اهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، حيث أن وزارة التعليم السعودية تحرص على الاهتمام وتدعيم رابط منصة مدرستي بشكل كامل لتوفير سبل الراحة على جميع الطلاب، تسجيل طالب جديد منصة مدرستي بدا العمل بها في وقت سابق بسبب اجتياح فيرس كورونا وهذا من اجل الحفاظ على صحة جميع الطلاب، ودائما ما تسعى المملكة إلى مواكبة دول العالم المتطور في التكنولوجيا التي تجتاح العالم في هذه الفترة، والتدعيم هذا جاء عن طريق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحرصت على تقديم منصة مدرستي تسجيل دخول الطلاب بشكل مميز والاستفادة لجميع الطلاب وأولياء الأمور أيضا.
مزايا حققتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
عقب حرص وزارة التعليم السعودية على التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعاون متكامل فقد أدي هذا إلى وجود الأتي داخل منصة مدرستي التعليمية.
- حدوث تطوير كبير ومستمر داخل مدرستي.
- وجود تبويب خاص لتسجيل الطلاب والطلبات جدد في المنصة.
- استخدام سير فارات مميزة لكي يتم تفعيل الحسابات والتسجيل بشكل سريع.
خطوات تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق من خلال مايكروسوفت ايدج
- أولا تقوم بالدخول على رابط منصة مدرستي.
- بعدها تقوم بفتح المنصة على مايكروسوفت، وتحرص عند ظهور المنصة بالضغط على الثلاث نقاط العلوية من الناحية اليمنى.
- بعدها تقوم بالضغط على كلمة التطبيقات.
- اختار أنك تريد تثبيت هذا الموقع كتطبيق على صفحتك.
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