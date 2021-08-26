تمويل للمقيمين بدون كفيل 200 ألف ريال من البنك السعودي للاستثمار

البنوك السعودية داخل المملكة البعض منها يوفر تمويل للسعوديين والمقيمين وهو نفس التمويل لكن بشروط معينة، ولكن هناك البعض الأخر يعطي كل من المواطن والمقيم تمويل خاص به وبمبلغ تمويلي يناسب الراتب الشهري، ولذلك فأن البنك السعودي للاستثمار يوفر للمقيمين تمويل شخصي يصل إلى 200 ألف ريال وبأطول فترة سداد، ولكن وفق بعض من القوانين والشروط المعلن عنها، حتى يتم الحصول على التمويل في أقل وقت وبإجراءات سريعة ومبسطة للغير سعوديين.

تمويل للمقيمين بدون كفيل

يحرص البنك السعودي للاستثمار على توفير أقوى العروض التمويلية للمقيمين، احصل على تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل وأقل قسط شهري، والتمويل معتمد من هيئة الشريعة الإسلامية، وبدون كفيل، مع إمكانية إعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، كما أنه متاح أن يتم الحصول على تمويل إضافي في حالة حصول المقيم على زيادة في الراتب الشهري، تمويل للمتقاعدين بأقل راتب وبدون كفيل وأطول فترة سداد، كما أنه هناك الإعفاء من سداد باقي التمويل إذا حدث وفاة أو عجز طبي للعميل لا قدر الله، وفي حالة اكتمال باقي الأوراق والشروط المعلن عنها ستتمكن من الحصول على التمويل في نفس اليوم، التمويل بفترة سداد خمس سنوات ويبدأ من 50 ألف ريال وحتى 200 ألف ريال، كما لك حرية الاختيار إذا كان التمويل بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب.

شروط تمويل المقيمين من البنك السعودي

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، والراتب الأساسي لا يقل عن 10 ألاف ريال، والعمل بالوظيفة لا يقل عن سنة قبل طلب التمويل، والتمويل متاح للسيدات والرجال ولكن بعمر لا يقل عن 23 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، أثبات أخر ثلاثة رواتب للعميل وتقديم الأوراق والمستندات مع طلب التمويل، وفتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار، وعند طلبك للتمويل سوف تحصل على العديد من المزايا أهمها أنه ستحصل على بطاقة صراف إلي مدى، والحصول على نقاط واو، والإعفاء من المديونية في حالة الوفاة لا قدر الله، وحساب راتب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكنك أن تقوم بسداد تمويل أخر لك في بنك ثاني من خلال تمويل المقيمين الذي سوف تحصل عليه من البنك السعودي، وتقديم إقامة سارية، وللحصول على التمويل يمكنك الاتصال بالهاتف المصرفي 8001248000 لفلكس كول.