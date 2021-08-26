نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان براتب 1900 ريال فقط لجميع السعوديين والمقيمين في المقال التالي
توفر شركة إمكان التمويلية تمويلات وعروض سريعة يمكن للمواطن السعودي والمقيم الحصول عليها بكل سهوله إذا توافرت الشروط العمرية والراتب المطلوب، وبالتقسيط فيما بعد، فمن أهم العروض التي تقدمها الشركة تمويل خاص بالمشتريات، فقد نعرف تفاصيل التمويل من خلال المقال، تابعوا السطور القادمة.
تمويل شخصي من شركة إمكان بأقل راتب
تقدم شركة إمكان التمويلية تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين، حيث تقدم من ضمن خدماتها تمويل المشتريات، وهو تمويل تم تخصيصه من أجل تمكين العميل من شراء كافة مستلزماته وتقسيط أمواله الي شركة إمكان بالدفع شهرياً أقساط يتم تحديدها حسب القيمة المالية للمشتريات، فقد يتميز تمويل إمكان بالأتي:
- يمكن ان تصل الفترة الزمنية التي يتم دفع فيها القساط من 3 شهور كحد ادني حتي شهر كحد أقصي.
- يقدم تمويل المشتريات دون الاشتراطات بتحويل الراتب الي الشركة.
- لا تشترط الشركة أي شرط يخص جهة العمل الخاصة بالعميل.
- جميع السعوديين بكافة الفئات يمكنهم الحصول علي تمويل شخصي من شركة الإمكان بمبلغ 20 الف ريال، كما يتمكن المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي 10 الالاف ريال.
شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة إمكان
شركة إمكان تقدم القروض الخاصة يها شروط يلزم توافرها كأي شركة أخري، حيث تشترط الشركة بتقديم القروض لسن محدد، فيجب علي العميل المتقدم مراعاة ذلك العمر، وأيضاً تشترط بتوافر راتب يجب مرعاه تواجده قبل التقديم، فالشروط كالتي:
- يجب ان يتراوح عمر العميل المتقدم لشركة إمكان أن يكون عمره ما بين العشرون عاماً حتي السبعون عاماً، فيجب أن لا يقل عن ذلك ولا يزيد عن ذلك أيضاً عند سداد أخر أقساط للبنك.
- يمكن التقديم لجميع المواطنين السعوديين وأيضاً الوافدين في المملكة العربية السعودية.
- يجب ان يكون الحد الدني للراتب الخاص بالمواطن السعودي، وأيضاً المتقاعد المتقدم الي شركة إمكان 1900 ريال سعودي.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالمقيم بالمملكة العربية السعودية 5000 ريال سعودي حتي يتم الحصول علي التمويل.
- يجب ان يكون المقيم المتقدم الي شركة إمكان مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.
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