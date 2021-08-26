بالتقسيط الميسر أحصل على 300 ألف بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقل هامش ربح

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بالتقسيط الميسر أحصل على 300 ألف بدون كفيل ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة ، الراغبين في الحصول على تمويل شخصي ميسر بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجاتهم الماليه والشرائية ، وقد جاءت شركة البيت الأهلي للتمويل كواحدة من أهم شركات التمويل الرائدة بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية الميسرة التي تلبي جميع احتياجات العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة من خلال تلك المنتجات التمويلية تسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن الاستفادة بها عند طلب التمويل.
بالتقسيط الميسر أحصل على 300 ألف ريال بدون كفيل
تمويل شخصي بالتقسيط الميسر وبمبالغ مالية كبيرة ، أحد المنتجات التمويلية المتميزة التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بتسهيلات عديدة في السداد ، كما تتيح الشركة الفرصة للمواطن السعودي والمواطن المقيم بجنسيات مختلفة أيضاً بالمملكة للاستفادة من التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للعميل الاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- تمويل شخصي ميسر لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- توفر الشركة هذا المنتج بهامش ربح منافس.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.
- تعمل شركة البيت الأهلي للتمويل علي سرعة تنفيذ إجراءات التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.
- تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
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