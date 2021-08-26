موعد صرف المساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين 1443

موعد صرف المساعدة المقطوعة ، يوجد الكثيرون في المملكة العربية السعودية الذين يستفيدوا من المساعدة المقطوعة ويستمروا في البحث حول التعرف عن الموعد المحدد لصرفها، حيث أنها واحدة من أهم المساعدات المالية التي يقدمها الملك السعودي للمواطن محدودي الدخل ولابد من أن ينطبق عليه الشروط التي وضعها للتأكد من صحة احتياجه لهذا الدعم المالي.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

عندما تم إصدار المساعدة المقطوعة وضع معها بعض من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام.

يجب أن لا يحصل على معاش الضمان الاجتماعي.

لابد من أن يمتلك حساب في بنك لكي يتم إيداع المساعدة المقطوعة به.

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ومن أِصل سعودي.

يجب أن لا يمتلك سجل تجاري أو أراضي زراعية.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة

للتسجيل بالمساعدة لابد من أن يتم اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة لكي تسهل الأمور على المستفيدين ويمكنهم استخدام الحساب للاستعلام عن الخدمات المختلفة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول للموقع الالكتروني الرسمي للتنمية الاجتماعية.

سوف تظهر لك نافذة ليتم من خلالها تسجيل الدخول للأشخاص المسجلين من قبل.

لتسجيل جديد عليكم بالنقر على تسجيل جديد ليتمكن المستفيد من إنشاء حساب خاص به داخل الموقع.

ثم يجب بعدها بأن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال واختيار كلمة سر جديدة.

بعدها لابد من أن يتم كتابة رمز التأكيد وسوف تصلك رسالة تأكيد عن طريق الجوال التي قمت بإدخال رقمه في التسجيل.

يتم كتابة رمز التأكيد برسالة وبعدها يتم النقر على كلمة تأكيد.

كيفية الاستعلام عن طلب المتقدمين

هناك عدة خطوات يجب على الأشخاص المتقدمين اتباعها للاستعلام عن حالة طلب المتقدم والتي تكون كما يلي: