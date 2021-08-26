نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم طوارئ الكهرباء المجاني بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت شركه الكهرباء للمواطنين رقم طوارئ الكهرباء المجاني لمساعدتهم عند تعطيل شبكه الكهرباء المرتبطة بالشركات والمنازل والمحلات وغيرها ، ويجب الإبلاغ عن أي ضرر يخص الكهرباء حفاظاً على سلامة المواطنين ، وحفاظا على سلامه المواطنين وضعت طوارئ الكهرباء رقم موحد وسوف نتعرف عليه لاحقاً، ويمكن أيضا التواصل مع الشركة لطلب الدعم والمساعدة في أي وقت وأي مكان في المملكة عبر الأرقام الخاصة بها أو عن طريق موقعها الإلكتروني، ويقوم فريق الدعم بمساعدة المواطن وكيفية الحفاظ على سلامته في حين وصول فريق المساعدة .

رقم شركة الكهرباء للأعطال والطوارئ

تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمات إلكترونية عديدة ، وتقوم الشركة من خلالها بتوفير كل ما يلزم السكان من خلال دعمهم ومساعدتهم ف حالة وجود أي اضرر أو عطل قد يصيب المواطن ، وقدمت الشركة أيضا أرقام للتواصل بسهولة للحصول على الدعم والمساعدة وسوف نتعرف على هذه الأرقام.

رقم طوارئ الكهرباء المجاني

قدمت شركة الكهرباء السعودية العديد من الأرقام المتاحة بدون أي رسوم للحصول على المساعدة في أي وقت ، وحرصت الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطن السعودي والأرقام هي:

الرقم الخاص بالشركة 920000222.

الخاص بخدمات المشتركين 9200001100.

ويتم أيضا توفير رقم خاص بالطوارئ وهو 933.

الرقم الخاص بتطبيق واتس آب لتقديم البلاغات هو 0533991100.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وقد وفرت الشركة أيضا طرق بسيطه للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالمستخدم وهي:

أولا القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة الكهرباء .

ثم اختيار “خدمة فواتير الكهرباء” .

. القيام بكتابة رقم العداد الخاص بك .

وأخيرا النقر على اختيار” إظهار الفاتورة ” .

سداد فاتورة الكهرباء

سنقوم الآن التعرف على كيفية سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة الكهرباء:

القيام أولا بالتسجيل على الراجحي المالية .

ثم الدخول إلى خدمات الراجحي.

اختيار قسم ” المدفوعات ” .

ثم أختيار ” سداد فاتورة لمرة واحدة ” .

بعد ذالك اختيار” الخدمات العامة ” .

” . سوف يظهر لك عدد من الخدمات ، أختر منها ” الشركة السعودية للكهرباء ” .

سيظهر لك مربع ، أدخل فيه رقم الحساب المراد سداده .

بعد ذلك سيظهر لك المبلغ المالي الذي تم سداده .

سيصل لك رسالة تأكيد على جوالك لتأكيد عملية السداد .

أخيرا قم بكتابة رقم التفعيل ، لتظهر لك رسالة ” تم سداد فواتيرك بنجاح ” .

يجب عند تواجد أي عطل يلزم الاتصال برقم الطوارئ الكهرباء المجاني للمساعدة والدعم .