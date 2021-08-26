رابط موقع تسجيل وتقديم المديرية العامة بوزارة الدفاع المدني “رتبة جندي” jobs.sa شروط وضوابط

وظائف وزارة الدفاع المدني السعودي التي يتطلع آلاف الشباب للالتحاق في الوظائف الخاصة بها في جميع التخصصات، حيث أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بوظائف المديرية العامة لوزارة الدفاع على رتبة جندي، ويتم التسجيل الإلكتروني مع الالتزام بالعديد من الشروط الضوابط اللازمة للقبول والتسجيل.

وتقوم المنصة الإلكترونية لأبشر توظيف باستقبال طلبات تسجيل المواطنين على المنصة مباشرة للدخول على الوظائف المتنوعة التي تقوم القطاعات الحكومية بالمملكة بتقديم طلبات التوظيف لديها، وتقوم المنصة باستقبال تسجيلات طلب العمل وكتابة البيانات المطلوبة جميعها، وذلك مع ضمان العمل الآمن والسليم في مؤسسة حكومية مضمونة يسعى الآلاف للتسجيل فيها، بينما تضمن المنصة بتسجيل طلبات من الكفاءات المطلوبة مع صحة البيانات المتقدمة للمسجلين، حيث تتشارك المنصة معلومات المسجلين فيها مع وزارة الداخلية مع قاعدة البيانات العامة لكل من السعوديين وأيضا المقيمين.

منصة أبشر الإلكترونية لتسجيلات المواطنين

تعتبر المنصة من المنصات الأولى للعمل والتسجيل في المملكة العربية السعودية، حيث تكون المنصة قبلة للجميع للاستفادة من الخدمات التي توم بتقديمها والتي تكون كالتالي:

تستقبل طلبات توظيف المواطنين ويتم تسجيل المواطنين وعمل حساب خاص بهم على المنصة وكلمة للدخول.

تقوم المنصة بتقديم عروض العمل بعد أن تقوم الهيئات الحكومية بطلب الوظائف بها.

تضمن المنصة صحة البيانات من المسجلين وأيضا صحة الطلبات من جهات العمل.

تستقبل المنصة أيضا تسجيلات المقيمين وكذلك الوافدين للمملكة وذلك للتأكد من الحصول على لقاح كرونا.

وظائف الدفاع المدني السعودية

قامت الهيئة العامة للدفاع المدني بالمملكة بفتح باب التسجيل الإلكتروني، للرجال فقط، للتسجيل على رتبة جندي وذلك مع اتباع الشروط المطلوبة للتسجيل وضوابط العمل في المجال العسكري بما فيه خدمة للوطن، ويبدا التسجيل الإلكتروني في المنصة في العمل ابتداء من السبت 20 محرم 1443 ويستمر حتى الخميس 25 محرم 1443.

الوظائف المطلوبة بالهيئة

جندي إطفاء وإنقاذ.

جندي قائد ومشغل آليات.

جندي مفتش سلامة.

جندي منسق عمليات.

جندي مسعف.

جندي إداري.

جندي فني تصوير.

جندي إنشاءات.

جندي فني صيانة آليات.

جندي فني صيانة منشآت.

جندي فني اتصالات.

جندي فني حاسب آلي.

جندي فني موسيقي.

شروط التسجيل الإلكتروني في وظائف الدفاع المدني

من أهم شروط الالتحاق بالوظائف المدنية في القطاع العسكري ووزارة الدفاع أن يكون المسجل من الجنسية السعودية وتكون زوجته من الجنسية السعودية أيضا، وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد تم رفضه من قبل من وظائف حكومية بتهم تمس الشرف أو الأمانة أو خيانة الوطن.