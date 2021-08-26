نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل والتقديم في وظائف الدفاع المدني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآن المواطنين عن رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني هذه الساعات على محرك البحث “جوجل”، وقد صرحت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن إمكانية تسجيل المواطنين حملة الشهادة الثانوية والدبلوم على الوظائف العسكرية على رتبة جندي حيث تم فتح الباب لقبول المواطنين المستوفين للشروط التي سنوضحها لكم خلال المقالة، وتُعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن وظائف كل فترة ونقوم بكتابة المقالات لكم لنُعلمكم عن ذلك حيث أن الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يحبون التقديم والعمل في الوظائف العسكرية، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني، فتابعونا.

التسجيل في وظائف الدفاع المدني

أعلنت مديرية العامة للدفاع المدني عن احتياجها لتعيين عدد من حملة الثانوية والدبلومات على رتبة جندي في التخصصات التالية:

جندي مفتش سلامة وجندي مُسعف.

جندي قائد آليات وجندي فني تصوير.

جندي فني إنشاءات.

جندي فني إتصالات.

جندي فني حاسب آلي.

جندي فني موسيقى.

جندي منسق عمليات.

التقديم على وظائف الدفاع المدني

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أنه سيتم فتح باب التقدم للوظائف من يوم السبت الموافق 28 أغسطس إلى يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021م، ويُمكنكم التقدم للوظائف على رابط التقديم على الوظائف.

شروط التقديم على الوظائف

حددت المديرية العامة للدفاع المدني عدد من الشروط التي يجب توفرها في كل مواطن يريد التقديم على الوظائف العسكرية المطلوبة على رتبة جندي، ونوضح لكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً لا بد أن تتوفر في المتقدم السمعة الطيبة وحسن السير والسلوك وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة جنائية.

ثالثاً لا يجوز أن يكون المتقدم قد تم تعيينه سابقاً في وظيفة عسكرية وأُنهيت خدمته لأي سبب.

رابعاً لايجوز أن يكون المتقدم موظفاً بالقطاع الحكومي.

خامساً لا يجوز أن تكون زوجة المتقدم غير سعودية الأصل.

سادساً يجب اجتياز ونجاح المتقدم في كافة الإختبارات.

سابعاً يجب أن يكون طول المتقدم متناسب مع وزنه.

ثامناً يجب أن يكون معه مؤهل علمي أو فني للوظيفة.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة الشروط المطلوبة واللازمة التي حددتها المديرية العامة للدفاع المدني لشغل وظائف رتبة جندي من حملة الثانوية والدبلومات