تقديم الدفاع المدني 1443 للوظائف العسكرية من رابط أبشر التوظيف لرتبة جندي

تقديم الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي، سيكون من الوظائف العسكرية التي أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح التسجيل عليها من رابط أبشر التوظيف، من خلال بوابة القبول والتسجيل في وظائف وزارة الداخلية السعودية، والتي تعد من أولي الفرص الوظيفية التي يتم الكشف عن تفاصيل التقديم عليها ومواعيد فتح موقع التقديم الإلكتروني، كما يحدق في مثيلتها من الوظائف التي يجرى عليها مطابقة واختبارات يخوضها من سيكون من بين أسماء المرشحين لتحمل مهامها.

تقديم الدفاع المدني 1443

فتح القبول والتسجيل في المديرية العامة للدفاع المدني سيكون من يوم السبت الذي يوافق تاريخه 20/1/1443، وهو الموعد الذي ستقوم فيه موقع أبشر التوظيف بتوفير رابط منه يمكن تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم على وظيفة عسكرية برتبة جندي، حسب الشروط المعتمدة التي تضعها الإدارة المختصة بالقبول في الوظائف العسكرية، على ان تستمر قبول الطلبات حتى يوم الخميس 25/1/1443 مع العلم بأن التقديم على الرتبة العسكرية في الطلب للرجال فقط.

شروط التقديم على المديرية العامة للدفاع المدني

دائما ما تكون أي وظيفية مدنية او عسكرية لها شروط تضعها الجهة المعلنة كي يتميز بين المتقدمين، وتختار من بينهم الأكفاء من يستطيعون تحمل المهام وشغل الوظائف، وخاصةً في الإعلانات الوظيفية العسكرية، والتي يكون لها ضوابط خاصة، يجب أن تتحقق كما تضعها الجهة الطالبة للتوظيف، مثل شرةط تقديم الدفاع المدني 1443 لرتبة جندي فقط تكون الشروط هي:

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أصل ومنشأ، وتتثني المديرية من نشأ مع والديه في حالة خدمتهم المملكة بالخارج. يجب توفر حسن السلوك والسمعة في المتقدم ولا يكون محكوم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرق أو الأمانة. ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. أن لا يكون المتقدم قد أنهية خدمته في أحد الكليات العسكرية أو المعاهد والمراكز. ألا يكون موظف في جهة حكومية. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. أن يجتاز المتقدم على الالتحاق بالوظيفي العسكرية اجتياز اختبارات القبول. أن يكون الطول متناسب مع الوزن على حسب للائحة توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة مصادقة المؤهل العلمي أو الفني من جهة الاختصاص.

رابط القبول والتسجيل للدفاع المدني أبشر

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تعبئة البيانات بكل دقة في رابط التسجيل على موقع أبشر التوظيف حينما يتم فتحة لاستقبال الطلبات بشكل إلكتروني قريباً.