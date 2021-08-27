نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية وقرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل للمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية ، تختلف طرق التقديم في بنك التنمية الاجتماعية حسب نوع القرض أو المعونة التي سيتقدم الشخص لطلبه، حيث أن تلك القروض مناسبة للكثير من الفئات لسداد أشياء وأهداف معينة ونقدم في تلك المقالة طريقة التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي ومن ضمن القروض قرض الشباب لكي يساعدهم على تحقيق حلم الزواج وهناك أيضا قرض سد حاجة الأسرة للرفع من مستوى المعيشة وإليك التفاصيل في باقي المقالة

طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية هدفه ان يساعد الكثير لذلك قدم هذا البنك خدمة القروض التي يمكن ان تصل إلى 60000 ريال سعودي وبذلك يساعد البنك في تحقيق رغباته ولكن بشروط معينة يجب على صاحب القرض الموافقة عليها لكي يكون مستوفي الشروط حيث استطاع البنك ان يقدم العديد من القروض كما ذكرنا سابقاً في المقالة

طريقة التسجيل في بنك الضمان الاجتماعي

من المميزات الموجودة في بنك الضمان الاجتماعي أن طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية يكون إلكترونيا.

يجب أولاً الدخول على الموقع الرسمي.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

كما تقوم بإتمام عملية التسجيل باسم مستخدم جديد.

ستظهر خانات متعددة لتملأها بالكامل ثم تضغط على زر “التالي”.

كذلك ستقوم بحفظ المعلومات بعد أن تُدخل جميع المعلومات التفصيلية.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة لك على بريدك الإلكتروني وأيضاً رقم الجوال الخاص بك الذي أدخلته وهذه الرسائل تؤكد على تأكيد التسجيل.

يمكنك متابعة طلبك بعد لك عن طريق الدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية ثم “طلباتي”.

طريقة التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي

يمكنك الدخول إلى الموقع ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل لإنشاء حساب. ويمكنك إيجاد ذلك بكل سهولة ويسر فستجد الزر ثم تملأ جميع المعلومات الذين يحتاجها البنك أما في حالة امتلاكك لحساب قديم ولا حاجة لك لحساب جديد فيمكنك إدخال الاسم الخاص بك -الحساب- ثم كلمة السر ثم الضغط على زر حسناً ok. أما إذا نسيت كلمة السر فستضغط على “نسيت كلمة السر”. وتقوم بإدخال بضع البيانات منها نوع القرض ورقم الهوية والرمز المرئي. بعد إدخال تلك المعلومات يمكنك طلب القرض الجديد الذي تريد وهذا عن طريق الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول بواسطة حسابك الخاص.

بعد الدخول بنجاح إلى الحساب الخاص تقوم باختيار القرض الذي تريد.

ثم الضغط على كلمة “اضغط هنا” وتحدد الفرع القريب منك من البنك.

وبعد ذلك سوف يتم إرسال لك موعد مناسب من البنك لكي تقوم بتقديم الوثائق والمستندات التي تخص استكمال البيانات.

وكل ذلك عبر البريد الإلكتروني فستقوم بطباعة الورقة الموضحة بالموعد وتسلمها للبريد في الوقت المحدد.

قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات

قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات بدون كفيل يمكن من خلاله مساعدة المطلقات والأرامل على المشاكل التي يواجهوها في حل الكثير من الأزمات خاصة بعد الطلاق وبهذا فهو يساعد على حياة افضل كما يقدم لهم مبلغ كبير يمكن ان يصل هذا المبلغ إلى حوالي 30000 ريال سعودي ومن مميزاته أنه لا يتم نزوله بفوائد أو رسوم لاعتبارها عبئاً على المطلقات فلذلك هو من أسهل القروض.

شروط التسجيل في الضمان الإجتماعي للمطلقات

ليس هناك شروط معقدة للتقديم في الضمان الاجتماعي غير انه لا يجب ان يكون دخل الأسرة في الشهر يتعدى الـ10000 ريال سعودي والسداد يتم على مدة تصل إلى 30 شهر

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات

الطريقة سهلة للغاية فكل ما ستفعله المطلقة أو الأرملة أنها ستذهب لمعرفة جميع الأوراق المطلوبة ثم تقدمها للجهة المختصة وبعد الموافقة على الطلب سوف يحسب للسيدة 1000 ريال سعودي، بدل معيشة تكون أحياناً 50 وأحياناً 100 وكل سنتان سوف يقدم مقطوعة شهرياً يوم 1 في الشهر.

وفي النهاية عزيزي القارئ نتمنى أن تكون مقالة طريقة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية قد نالت إعجابكم.