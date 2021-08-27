رابط تسجيل نظام نور 1443 رياض الأطفال وطريقة التسجيل في البرنامج

رابط تسجيل نظام نور 1443 رياض الأطفال ، الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443 وأيضاً شرح التقديم وكيفية أتمامه، فالنظام يقدم الذي يتبع وزارة التربية والتعليم السعودية لكل الطلاب وأولياء الأمور كل الأشياء التي تلزم متابعة الطلاب والمنهج التعليمي الخاص بالطلبة وظهور النتائج في مختلف المراحل التعليمية وكذلك التسجيل وإليكم التفاصيل في تلك المقالة.

رابط تسجيل نظام نور 1443 رياض الأطفال

بعد أن تم إرسال إشعار من تنظيم نظام نور تسجيل رياضي الأطفال الأطفال إلي أولياء الأمور فسيحدث الآتي:

يتم تحديد سن القبول في المستوى الأول – الثاني- الثالث.

كما انه في مرحلة رياض الأطفال تتضمن تلك المرحلة تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشكل عام.

كذلك يظهر فيها أولوية القبول في رياض الأطفال الإضافة لدور الحضانة العامة.

بالإضافة إلى المهام التي تستخدم لتسجيل الأقسام ذات الصلة في مرحلة رياض الأطفال.

التسجيل في مرحلة رياض الأطفال نظام نور التعليمي 1443

في البداية يجب الدخول على رابط التسجيل في نظام نور1443. الدخول برقم الهوية للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.

كما في الخطوة التالية لابد من أن يتمم عملية التسجيل عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر Password وإدخال رمز التحقق.

ثالثاً يتم الدخول لنظام نور التعليمي. وعن طريق ذلك تتم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام نور والتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.



مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1443

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال عبر رابط تسجيل نظام نور 1443 رياض الأطفال للثلاثة مستويات هم كالتالي:

يبدأ تسجيل الأطفال في نظام نور بدايةً من يوم الأربعاء بتاريخ 25 شعبان 1442هـ والذي يوافق تاريخ 7 أبريل 2021م.

كما يستمر التسجيل في رياض الأطفال للعام 1443هـ على مدار العام الدراسي.

للعام 1443هـ على مدار العام الدراسي. كما ينبغي الإشارة إلى ان الأولوية للتسجيل في رياض الأطفال هي من 5 إلى 6 سنوات لطلبة المستوي الثالث.

على الطرف الآخر يتم الإشارة إلى أن طلاب المستوي الثاني من 4 إلى 5 سنوات موجودين حاليًا بقائمة الانتظار.

سيتم قبول الذين في قائمة الانتظار في 7 محرم 1443هـ

حيث يرتكز المستوى الثالث على الأماكن الشاغرة المتبقية بعد أن يتم تسجيل جميع تسجيلات الطلاب.

وجدير بالذكر أيضاً أنه من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال لدخول مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي المقبل، قد تم إتمام مراجعة تواريخ ميلاد الأطفال في الصفين الثاني والثالث وتمت إضافة ثلاثة أشهر 1443 هـ.