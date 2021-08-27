نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم السعودية 1443 عبر مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة روضتي وزارة التعليم من خلال منصة مدرستي أو من خلال تطبيق توكلنا، أمر هام يبحث عنه الآباء والأمهات قبل بداية العام الدراسي، لمتابعة أداء الواجبات ورفعها وتنفيذ ما سيطلبه المعلمين، والجداول المدرسية التي يجب الإطلاع عليها لكل صف دراسي من الصفوف بمراحل التعليم بداية من الروضة وحتى الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

التسجيل في منصة روضتي

أضافت وزارة التعليم رابط من اجلي تسجيل الدخول في منصة روضتي من نفس رابط الدخول على منصة مدرستي، ويجب هنا إنشاء حساب للطفل على المنصة، على حسب ما هو موجود من طرق، منها التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني، أو بريد الطالب في مايكروسوفت، أو من حساب الكادر التعليمي، وهذا الأمر جاء ليسهل من الوصول إلى خدمات الروضة الافتراضية.

ستكون الدراسة عن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية و الروضة حتى حلول يوم 30 من أكتوبر، وقد قدمت الجهات المختصة دليل إرشادي لتوضيح كيفية استخدام منصة روضتي التعليمية، وعم نشاط للأطفال وطريقة إعداد نشاط للأطفال، والتعامل معه من خلال المنصة، ويمكن الدخول بنفس حساب مايكروسوفت للطالب أو الطالبة.

طريقة التسجيل في منصة روضتي والتعليمات

يمكن التسجيل في روضتي اذا كان المستخدم من طلاب المرحلة الابتدائية الجدد بالصف الأول أو في روضة ما، عن طريق كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

لا يمكن الدخول بكلمة المرور التي تتوفر في تطبيق توكلنا اذا قام المستخدم بتغييرها.

للمستخدمين السابقين يمكن الدخول ببيانات دخولهم الاسم وكملة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت

رابط منصة روضتي من خلال منصة مدرستي

اذا فقد المستخدم كلمة المرور الخاصة به يمكن استعادتها من خلال بريد مايكروسوفت

الاتصال بالدعم الفني على منصة مدرستي اذا لم يتمكن المستخدم من الدخول.

اذا تم فقد كلمة المرور ورقم الجوال يجب التواصل مع مدير المدرسة لإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول على المنصة.

حققت منصة مدرستي نجاحات كبيرة العام الماضي، وساهمت بشكل كبير في تعويض الفاقد التعليمي، مع الحاجة للحفاظ على السلامة العامة ووجود بدائل يمكن ان تسهم في استمرار العملية التعليمية فكانت مدرستي والقنوات التعليمية على العرب سات في مقدمة المنصات التعليمية التي تم الاعتماد عليها.