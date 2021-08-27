منتج آهل 60 ألف ريال قرض بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد مالية

منتج آهل متاح الآن التقديم عليه من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية الذي قدم العديد من التمويلات الميسرة ومنها تمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل الترميم وغيرها من التمويلات الإجتماعية التي يجب الحصول على واحدة منها وسداد كافة الأقساط الشهرية المستحقة عليها قبل التفكير في التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة والحد الأقصى للتمويل يصل إلى ستون ألف ريال سعودي في المملكة لخدمة العديد من المواطنين السعوديين الذين تزايد عليهم متاعب الحياة في السعودية والتقديم الآن من خلال الإنترنت للحصول على عرض قرض بدون كفيل بالتقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر منتج آهل في المملكة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وتحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى قرض منتج آهل في المملكة لجميع السعوديين

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين الحصول على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية من أجل التقديم على طلب تمويل منتج آهل التابع إلى البنك ولكن يحتاج بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً بعض الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

آهل تابع إلى بنك التنمية الاجتماعية ويحتاج أن يكون المتقدم عمره من واحد وعشرون عام حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض منتج آهل.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي في المملكة بشرط توفير كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن لا يحتاج الموظف الحكومي ذلك الأمر عند التقديم على منتج آهل في المملكة.

قبل التقديم لابد من الحصول على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الأسرة أو الزواج مع سداد جميع الأقساط الشهرية المستحقة عليه.

الدخل الشهري المطلوب للحصول على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين يبدأ من 2000 ريال سعودي على الأقل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات الحصول على منتج آهل في المملكة الآن عام ١٤٤٣ هجرياً