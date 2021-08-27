نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد 1442 برقم الهوية ورقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد موضوع الإستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد من أكثر المواضيع التي يبحث عنها ملايين المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية من مستفيدي الضمان الإجتماعي، وتُعد المساعدة المقطوعة من أشهر مساعدات الدعم المالى التى تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للأفراد والأسر محدودة الدخل ومن هم تحت خط الفقر ولكن ضمن شروط محددة حددتها الوزارة ويتم تقديم هذه المنحة المالية تحت اسم المساعدة المقطوعة وتقدم سنوياً لكن ليس لها ميعاد معين فى العام بل قد يختلف الميعاد من عام الى آخر، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية أو رقم الطلب كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

من المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها دائماً تهتم براحة مواطنيها وتوفير كافة الإمكانيات لهم وذلك بالأخص بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمعيشية مما أدى إلى عدم إمكانية بعض الأسر من توفير حياة كريمة لهم لذلك قررت حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إطلاق برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي وتوفير مساعدة مالية لهم تعينهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية كالتالي:

شروط مقطوعة الضمان

نوضح لكم الآن الشروط التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للأسر المتقدمة لطلب المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون المتقدم رب أسرة .

لا يقل عمره عن 35عام .

لا يكون بحوزته سجل تجارى.

لا يكون له دخل شهرى ثابت أزيد من الحد المقرر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

أن يكون جنسية المتقدم سعودي.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

يُمكنكم الإستعلام عن برنامج المساعدة المقطوعة بإستخدام رقم الطلب عبر عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثانياً ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك اتبع كافة الخطوات المُفصلة للإستعلام التي وضحناها في مقال سابق بعنوان الإستعلام عن المقطوعة برقم الطلب.

وكل من تتوفر به هذه الشروط وهو فى حاجة إلى ذلك الدعم عليه التقدم بأوراقه وطلب المساعدة المقطوعة، ولكن لمن يبحث عن موعد صرفها فى إلى الأن لم يتم إعلان موعد معين لصرفها لهذا العام وفور الإعلان عن موعد إيداعها فى البنوك الرسمية لها سوف نعملكم بكل جديد تابعونا