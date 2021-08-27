نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا طريقة رفع شهادة التطعيم 1443 عبر التطبيق في المقال التالي
طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول طريقة رفع شهادة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، وهي أحد أهم الخطوات في سفر المواطنين خارج المملكة العربية السعودية.
رفع شهادة التطعيم على توكلنا
وتعتبر خطوة رفع شهادة التطعيم عبر تطبيق توكلنا أحد أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل عملية سفر الأشخاص القادمين من خارج المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين أو مقيمين من جنسيات أخرى، وأصبح لازماً على الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق توكلنا ورفع شهادة التطعيم الخاصة به، حيث أنها تثبت أن الشخص قد حصل بالفعل على التطعيم، وهو مايسهل من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، هذا بجانب فحص كورونا التي تقوم به المملكة عند الدخول إلى أراضيها.
طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا
وقد سارت التساؤلات خلال الفترة الماضية عن طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا إلا أن هناك عدداً من الخطوات أعلن عنها القائمون على التطبيق من أجل أن تتم عملية رفع شهادة التطعيم بدون أي مشاكل، وإليكم طريقة رفع شهادة التطعيم عبر توكلنا:
- يجب أن يكون الشخص المسافر أن يقوم بتسجيل الدخول إلى خدمة طلب اعتماد اللقاح ورفعه على موقع وزارة الصحة السعودية عبر زيارة الرابط المباشر لخدمة تقديم طلب اعتماد اللقاح عبر زيارة: eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration.
- قراءة كافة التعليمات التي تتعلق بتسجيل اعتماد اللقاح.
- الضغط على لقد قرأت التعليمات التي بأعلى الصفحة ومن ثم الضغط على زر التالي.
- اختيار مقدم الطلب سواء كان سعودي أو مقيم، ثم الضغط على التالي.
- كتابة رقم الهوية في حال المسجل سعودي، ورقم الإقامة في حال أن كان سعودي مقيم كتابة تاريخ الميلاد بالهجري بالنسبة للسعودي، وكتابة تاريخ انتهاء الإقامة بالهجري بالنسبة للمقيم.
- كتابة رمز التحقق ثم الضغط على زر التالي.
- القيام بإضافة الجرعة التي تم الحصول عليها، وكذلك نوع اللقاح، واسم الدولة التي تم الحصول منها على اللقاح.
- القيام بإرسال نسخة PDF تحتوي على شهادة التطعيم وكذلك جواز السفر.
- الضغط على صحة الشهادة التي تم إدخالها.
- الضغط على إرسال الطلب.
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