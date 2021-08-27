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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطة التشغيلية في المدارس السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي
الخطة التشغيلية للعام الدراسي الجديد في المدارس، تضع وزارة التربية والتعليم في السعودية مع بداية كل عام دراسي خطة تشغيلية لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد ولا تختلف تلك الخطة كثيرًا مع كل عام ولكن بعد التوقف العام الماضي عن الحضور في المدارس بسبب فيروس كورونا وعودة الدراسة الحضورية مرة أخرى هذا العام في المدارس تم تغيير الخطة التشغيلية بالكامل لكي تتفق مع التعديلات الجديدة التي أضافتها وزارة التربية والتعليم في نظام التعليم الجديد ولا سيما بعد نظام الثلاثة فصول دراسية نعرض لكم الخطة التشغيلية للعام الدراسي الجديد في مدارس السعودية.
الخطة التشغيلية في المدارس السعودية 1443
حددت وزارة التربية والتعليم في السعودية تفاصيل الخطة التشغيلية للعام الدراسي الجديد والتي سيتم تطبيقها مع أول أيام العام الدراسي 1443 وتوضح تلك الخطة جميع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لكي يتم العودة إلى الدراسة في الفصول المدرسية بأمان أكبر للطلاب وللمشاركين في العملية التعليمية حيث تشمل تلك الخطة الكثير من التفاصيل الداخلية والخارجية سواء كانت داخل المدرسة والفصول التعليمية أو خارجها وتحدد الخطة الكيفية التي سيسير بها العام الدراسي المكون من 3 فصول دراسية الذي من المفترض أن تكون بداية من يوم الأحد القادم الموافق التاسع والعشرين من أغسطس وللاطلاع على الخطة التشغيلية PDF يتم الضغط على الرابط التالي (الخطة التشغيلية )
ضوابط العودة إلى الدراسة 1443
وأما عن ضوابط الوزارة الجديدة من أجل عودة الدراسة في السعودية فهي:
- سيتم الاعتماد أولًا على مرحلة التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية للطلاب في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ومع الوقت سيتم العودة الحضورية في المدارس بعد أخذ جرعتي لقاح فيروس كورونا لنسبة 70% من السكان.
- وأما عن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بدايةً من عمر 12 سنة الحضور بالنسبة لهم سيكون بالتواجد في الفصول الدراسية في فترات صباحية فقط على أن يكون الطالب ملقحًا بلقاح فيروس كورونا.
- يجب على الجميع الالتزام بالدليل التشغيلي المدرسي.
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