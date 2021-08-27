متى يتم تسليم الكتب إلى الطلاب في المدارس السعودية 1443؟

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عمر شويل - جدة موعد تسليم الكتب إلى الطلاب في السعودية، بالتزامن مع اقتراب بداية الدراسة في المدارس السعودية يرغب أولياء الأمور والطلاب في الاستفسار عن موعد استلام الكتب المدرسية للطلاب لأنها من الأمور الهامة التي يحتاج إليها الطلاب من اليوم الأول في الدراسة وبعدما انتهت الوزارة من طباعة كافة الكتب قد أوضحت عن الخطة المخصصة لتوزيع الكتب المدرسية على جميع طلاب المدارس السعودية وحدد موعد تسليم كتب العام الدراسي الجديد 1443.

موعد تسليم الكتب للطلاب في السعودية

أوضحت المتحدثة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بأنه قد تم الانتهاء من طباعة جميع كتب المقررات الدراسية للطلاب في السعودية وتم التعديل عليها وإضافة المقررات الدراسية الجديدة بهدف زيادة معرفة الطلاب وإكسابهم المزيد من المهارات وسيتم تسليم الكتب للطلاب في خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم تحديد الموعد رسميًا من خلال الوزارة والمدارس قريبًا حيث أن الدراسة في السعودية بدايتها من نهاية شهر أغسطس في 29 من الشهر ومن المفترض أن يقوم الطلاب باستلام الكتب المدرسية قبل بداية الدراسية أي قبل يوم الأحد القادم لأنه موعد أول أيام الدراسة.

مع العلم أن عدد الكتب المطبوعة حتى الآن هو 71 مليون كتاب لجميع المراحل التعليمية في السعودية بدايةً من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية وسيتم تسليمها قريبًا لجميع الطلاب.

المواد الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية

وتم طباعة المقررات الدراسية التالية للطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي:

الدراسات الاجتماعية والدراسات الدينية.

مادة القرآن الكريم.

مادتي العلوم الرياضيات.

مادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

التربية البدنية والتربية الفنية.

المهارات الرقمية والمهارات الحياتية.

المواد الدراسية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

أما عن كتب المواد الدراسية للطلاب في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي فهما: