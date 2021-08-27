تقدير الاختبار التحصيلي المطلوب للقبول في الجامعات السعودية 1443

تقدير الاختبار التحصيلي للقبول في الجامعات السعودية، انتهى طلاب الثانوي العام في السعودية في اختباراتهم وبدؤوا في البحث عن شروط القبول في الجامعات السعودية ووجد أن من أهم شروط القبول في الجامعات السعودية هو تخطي الاختبار التحصيلي المقدم من هيئة قياس الوطنية لطلاب الثانوي العام للقسمين العلمي والأدبي وأتاحت الهيئة هذا العام إمكانية أداء الاختبار إما إلكتروني أو ورقي ليختار الطالب الطريقة المناسبة مع من أجل التخفيف من أعداد التجمعات في ظل ظروف كورونا الحالية.

الاختبار التحصيلي لقياس القدرات

يختلف الاختبار التحصيلي من جامعة لأخرى في السعودية ويهدف الاختبار إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمعلومات التي سبق دراستها في الأعوام الدراسية الماضية حيث يقيس قدرتهم على التحليل والحساب والتذكر لتحديد قابليتهم في استكمال الدراسة في الجامعة المختارة ويتم قبول الطلاب في الجامعات بنسبة نجاح من 10 حتى 40% في الاختبار التحصيلي.

نسبة الاختبار التحصيلي للقبول في الجامعات السعودية

كما ذكرنا فإن نسبة النجاح في الاختبار التحصيلي تختلف من جامعة لأخرى في السعودية وفقًا لنوع الدراسة وطريقتها لهذا نعرض لكم نسب الاختبار المطلوبة للجامعات السعودية:

نسبة القبول في جامعة الرياض

30% لاختبار القدرات العامة. 30% الاختبار التحصيلي. 40% مجموع الثانوية العامة.

نسبة القبول في جامعة الملك فيصل

10% للاختبار التحصيلي. 40% لاختبار القدرات العامة. 50% لمجموع الثانوية العامة.

نسبة القبول في جامعة الملك خالد

30% لاختبار القدرات العامة. 40% للاختبار التحصيلي. 30% مجموع الثانوية العامة.

القبول في كليات الطب بالسعودية

30% لاختبار القدرات العامة. و40% للاختبار التحصيلي. و30% مجموع الثانوية العامة.

نسبة القبول في الكليات العلمية

20% لاختبار القدرات العامة. و30% للاختبار التحصيلي. 50% مجموع ثانوية عامة.

نسبة القبول في كليات الشريعة الإسلامية